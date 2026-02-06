Yonca Evcimik geri adım atmadı! Fatih Ürek'le ilgili sözleri tepki çekmişti

Yakın arkadaşı Hande Yener, Ürek'in vefatıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok örnek, çok güzel bir insandı. Onu tanımaktan gurur duyuyorum ama erken kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Bugün tüm ülke hüzünlü. Onun gülen yüzü, gözleri de gülerdi. Hiç sahteliği yoktu. Nurlar içinde yatsın. Müzik onun aşkıydı; onu sahnede, müzikle uğurlamak çok zordu ama yapmaya çalıştım" dedi.