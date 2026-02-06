CANLI YAYIN
Yonca Evcimik geri adım atmadı! Fatih Ürek'le ilgili sözleri tepki çekmişti

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Fatih Ürek'in cenazesinde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Yonca Evcimik, gelen tepkilere rağmen geri adım atmadı. Törende sarf ettiği "Belki de bunca süre sonra uyanmaması onun için daha iyi oldu" ifadesi sosyal medyada tartışma yaratırken, Evcimik'ten konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve 15 Ekim'den bu yana yoğun bakımda tedavi gören 59 yaşındaki sanatçı Fatih Ürek, 30 Ocak'ta hayatını kaybetti.

Ürek, 1 Şubat'ta Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DOSTLARI CENAZEYE AKIN ETTİ

Cenazeye sanatçının kız kardeşi Sevil Ürek'in yanı sıra Gülben Ergen, Hande Yener, Hamdi Alkan ve sanat camiasından birçok isim, ailesi ve sevenleri katıldı. Törende duygusal anlar yaşandı.

Yakın arkadaşı Hande Yener, Ürek'in vefatıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok örnek, çok güzel bir insandı. Onu tanımaktan gurur duyuyorum ama erken kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Bugün tüm ülke hüzünlü. Onun gülen yüzü, gözleri de gülerdi. Hiç sahteliği yoktu. Nurlar içinde yatsın. Müzik onun aşkıydı; onu sahnede, müzikle uğurlamak çok zordu ama yapmaya çalıştım" dedi.

SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Cenazeye katılan isimlerden Yonca Evcimik'in, defnin ardından sarf ettiği "Belki de bunca süre sonra uyanmaması onun için daha iyi oldu" sözleri magazin gündeminde tartışma yarattı.

"BELKİ DE HAYIRLISI OLDU"

Evcimik, önceki akşam katıldığı bir etkinlikte 2. Sayfa mikrofonuna konuşarak sözlerinin arkasında durduğunu belirtti.

62 yaşındaki sanatçı, "Hâlâ aynı fikirdeyim. Böyle yaşaması daha mı iyiydi? Bir dönem yaklaşık 20 dakika oksijensiz kalmış, ardından aylarca bu halde yatmış. Büyük mucizeler olmadan toparlanması çok zordu. Belki de hayırlısı oldu. Yine de onun için dua ediyorum. Bilmediğimiz bir yere gidiyor, yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.

