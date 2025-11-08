MEB’DEN YKS ÖĞRENCİLERİNE DİJİTAL DESTEK: YKS Tarama Testi kitapları erişime açıldı! TYT-AYT-YDT alanlarında kaç soru var?
MEB, üniversiteye hazırlık sürecindeki öğrencilere yönelik 'MEBİ YKS Tarama Testi Kitapları'nı yayımladı. Her ders için hazırlanan test kitapları dijital olarak öğrencilerin erişimine sunuldu. Peki TYT-AYT-YDT alanlarında kaç test kaç soru bulunuyor? YKS Tarama Testi kitaplarına nereden ve nasıl ulaşılır? İşte merak edilen detaylar...
