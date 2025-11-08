Viral Galeri Viral Liste MEB’DEN YKS ÖĞRENCİLERİNE DİJİTAL DESTEK: YKS Tarama Testi kitapları erişime açıldı! TYT-AYT-YDT alanlarında kaç soru var?

MEB, üniversiteye hazırlık sürecindeki öğrencilere yönelik 'MEBİ YKS Tarama Testi Kitapları'nı yayımladı. Her ders için hazırlanan test kitapları dijital olarak öğrencilerin erişimine sunuldu. Peki TYT-AYT-YDT alanlarında kaç test kaç soru bulunuyor? YKS Tarama Testi kitaplarına nereden ve nasıl ulaşılır? İşte merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.11.2025 12:40 Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 12:48
Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteye hazırlanan öğrenciler için MEBİ YKS Tarama Testi kitaplarını dijital ortamda erişime açtı. Kitaplar, öğrencilerin bilgi düzeylerini ölçmesine, eksik konularını tamamlamasına ve YKS'ye planlı şekilde hazırlanmasına yardımcı oluyor. TYT, AYT ve YDT düzeylerini kapsayan testlerde yer alan karekodlarla video çözümlerine ulaşılabiliyor.

MEB'den YKS Hazırlık Sürecine Tam Destek

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık sürecini desteklemek amacıyla kapsamlı bir kaynak setini kullanıma sundu. OGM Materyal Platformu üzerinden dijital olarak sunulan test kitapları, öğrencilere sınav hazırlığında büyük kolaylık sağlıyor.

YKS Sürecinde Sistemli Tekrar ve Ölçme İmkanı

Yeni yayımlanan test kitapları, öğrencilerin düzenli tekrar ve ölçme süreçlerini planlı biçimde yürütmelerine olanak tanıyor. MEB'e göre kitap setinin temel amaçları arasında şunlar bulunuyor:

  • Öğrencilerin konu eksiklerini doğru şekilde belirlemelerini sağlamak.
  • Öğrencilerin zaman yönetimi becerilerini ve test çözme stratejilerini geliştirmek.
  • Öğretmenlere, öğrencilerin ilerleme düzeylerini izleme ve "hedef temelli destek eğitiminde" kullanabilecekleri güvenilir bir kaynak sunmak.
TYT, AYT ve YDT Düzeyinde 6.831 Soru

Kitap seti, YKS'nin tüm oturumlarını kapsayacak şekilde geniş bir içerikle hazırlandı. Test ve soru dağılımları ise şu şekilde:

  • TYT: 143 testte toplam 2.644 soru
  • AYT: 176 testte toplam 3.173 soru
  • YDT: 42 testte toplam 1.014 soru
Dijital ve Etkileşimli Öğrenme Desteği

YKS Tarama Testi Kitapları, basılı formatın ötesine geçerek dijital destekle zenginleştirildi. Her testte yer alan karekodlar sayesinde öğrenciler, uzman öğretmenlerin hazırladığı video çözümlerine anında ulaşabiliyor. Ayrıca MEBİ platformunda testler, etkileşimli PDF formatında çevrimiçi olarak çözülebiliyor. Bu sayede öğrenciler hem klasik kitap formatında hem de dijital ortamda esnek olarak çalışabiliyor

