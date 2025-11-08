MEB’DEN YKS ÖĞRENCİLERİNE DİJİTAL DESTEK: YKS Tarama Testi kitapları erişime açıldı! TYT-AYT-YDT alanlarında kaç soru var?

Dijital ve Etkileşimli Öğrenme Desteği

YKS Tarama Testi Kitapları, basılı formatın ötesine geçerek dijital destekle zenginleştirildi. Her testte yer alan karekodlar sayesinde öğrenciler, uzman öğretmenlerin hazırladığı video çözümlerine anında ulaşabiliyor. Ayrıca MEBİ platformunda testler, etkileşimli PDF formatında çevrimiçi olarak çözülebiliyor. Bu sayede öğrenciler hem klasik kitap formatında hem de dijital ortamda esnek olarak çalışabiliyor