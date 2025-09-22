Viral Galeri Viral Liste YKS EK TERCİHLER BAŞLIYOR! 2025 ÖSYM YKS 2. tercihi kimler nereden yapacak? ÖSYM duyurdu

Üniversite yerleştirmelerinde şansını ikinci kez denemek isteyen adaylar için beklenen haber geldi. ÖSYM duyurdu, YKS 2025 ek tercih süreci resmen başlıyor. YÖK verilerine göre 521 bin 24 kontenjanın yüzde 99'u dolarken, vakıf üniversitelerinde doluluk oranı yüzde 75,8 olarak açıklandı. Peki 2025 ÖSYM YKS 2. tercihi kimler nereden yapacak? İşte ek yerleştirme kılavuzu ve başvuru ekranı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.09.2025 06:11 Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 17:01
Üniversite hayali kuran binlerce aday için beklenen gün geldi. ÖSYM, 2025 YKS ek tercih sürecini başlatarak boş kontenjanları adayların erişimine açtı. İlk yerleştirmede üniversiteye giremeyen adaylar için ikinci bir şans anlamına gelen bu süreçte, ek tercih kılavuzu, başvuru tarihleri ve kontenjan detayları merakla inceleniyor. Peki YKS ek tercih başvuruları nasıl yapılacak, kimler tercih hakkı kullanabilecek? İşte merak edilen detaylar…

YKS EK TERCİHLER BAŞLIYOR

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecinde ilk yerleştirmelerin tamamlanmasının ardından gözler ek tercih dönemine çevrilmişti. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YKS 2025 ek tercih süreci 25 Eylül itibarıyla başlıyor.

ÖSYM tarafından yapılan resmi duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'te başlayacak ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir."

YKS EK TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

EK YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Ek yerleştirme, ilk yerleştirme sonuçlarına göre boş kalan kontenjanlar üzerinden yapılacak. ÖSYM tarafından yayımlanan Ek Yerleştirme Kılavuzu ile adaylar tercihlerini gerçekleştirebilecek. Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

2025-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu (Ön Bilgi)

Ancak ek yerleştirme sürecine katılabilmek için bazı kurallara dikkat edilmesi gerekiyor:

⚫İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşen adaylar ek tercihlerden yararlanamayacak.

⚫Adaylar yalnızca boş kalan kontenjanlar için tercih yapabilecek.

⚫Yerleştirme, genel yerleştirmede oluşan en küçük puanların altında puanı olan adayları kapsamayacak.

