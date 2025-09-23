YKS EK TERCİH REHBERİ 2025 || YKS 2. tercih için 2-4 yıllık boş kontenjanlar belli oldu mu? Üniversite taban puanları ve sıralamalar
2025 YKS yerleştirme süreci sonrası kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler ek tercih dönemine çevrildi. Üniversite kayıtlarının sona ermesiyle birlikte binlerce boş kontenjan yeniden adaylara sunulacak. ÖSYM'nin açıklayacağı ek tercih kılavuzu ile adaylar, boş kalan bölümlerde şansını bir kez daha deneyecek. Peki YKS ek tercih 2-4 yıllık boş kontenjanlar belli oldu mu? YKS 2. tercihler ne zaman başlayacak?
