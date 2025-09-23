YKS EK TERCİH REHBERİ 2025 || YKS 2. tercih için 2-4 yıllık boş kontenjanlar belli oldu mu? Üniversite taban puanları ve sıralamalar

Üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından binlerce aday ek tercih sürecini bekliyor. Birçok bölümde kontenjanların tam dolmaması, ikinci bir şansı değerlendirmek isteyen adaylar için ek tercih dönemini daha da kritik hale getiriyor. 2025 YKS ek tercih kılavuzu ve kontenjan listesi merakla bekleniyor. Peki YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, hangi üniversite bölümlerinde boş kontenjan kaldı, kaç tercih hakkı var? İşte merak edilen tüm detaylar…