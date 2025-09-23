Viral Galeri Viral Liste YKS EK TERCİH REHBERİ 2025 || YKS 2. tercih için 2-4 yıllık boş kontenjanlar belli oldu mu? Üniversite taban puanları ve sıralamalar

2025 YKS yerleştirme süreci sonrası kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler ek tercih dönemine çevrildi. Üniversite kayıtlarının sona ermesiyle birlikte binlerce boş kontenjan yeniden adaylara sunulacak. ÖSYM'nin açıklayacağı ek tercih kılavuzu ile adaylar, boş kalan bölümlerde şansını bir kez daha deneyecek. Peki YKS ek tercih 2-4 yıllık boş kontenjanlar belli oldu mu? YKS 2. tercihler ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.09.2025 09:43
Üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından binlerce aday ek tercih sürecini bekliyor. Birçok bölümde kontenjanların tam dolmaması, ikinci bir şansı değerlendirmek isteyen adaylar için ek tercih dönemini daha da kritik hale getiriyor. 2025 YKS ek tercih kılavuzu ve kontenjan listesi merakla bekleniyor. Peki YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, hangi üniversite bölümlerinde boş kontenjan kaldı, kaç tercih hakkı var? İşte merak edilen tüm detaylar…

Boş Kontenjanlar Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM her yıl olduğu gibi ek tercih süreci öncesinde üniversitelerde boş kalan kontenjanları resmi kılavuzla duyuruyor. 2025 yılı için boş kontenjan listesi henüz yayımlanmadı. Ancak geçmiş yıllara bakıldığında, listenin ek tercih başvurularıyla eş zamanlı olarak osym.gov.tr adresinde erişime açılması bekleniyor.

Hangi Durumlarda Boş Kontenjan Oluşuyor?

  • Yerleştiği programa kayıt yaptırmayan adaylar,
  • Kayıt hakkını kaybeden öğrenciler,
  • Daha az tercih edilen bölümler.

Bu nedenlerle açıklanacak kontenjan listesi, adayların tercih stratejisini doğrudan etkileyecek.

YKS 2. Tercihler Ne Zaman Başlayacak?

ÖSYM, 2025 YKS ek yerleştirme tarihlerini henüz resmileştirmedi. Boş kontenjan kılavuzu yayımlandığında, başvuru ekranının da eş zamanlı açılması bekleniyor. Adayların, ÖSYM duyurularını sık sık takip etmesi büyük önem taşıyor.

Kaç Kontenjan Boş Kaldı?

2025 yılı yerleştirme sonuçlarına göre, toplam 53 bin 538 kontenjan boş kaldı. Devlet üniversiteleri, 280 bin 900 lisans kontenjanından yaklaşık 3 bin 22'si boş kaldı. Vakıf üniversitelerinin ise 107 bin 764 kontenjandan 27 bin 131'i dolmadı. Toplamda 388 bin 644 lisans kontenjanın 358 bini dolarken, kalan boş bölümler ek tercihlerde adayların tercihine açılacak.

