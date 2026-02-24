YKS başvuruları hangi tarihte bitiyor? Üniversite sınavları ne zaman?

2026 YKS başvuruları 6 Şubat itibarıyla başladı. Adaylar başvuru işlemlerini belirlenen takvim doğrultusunda tamamlayabilecek. Başvuru için son tarih 2 Mart olarak açıklandı. Başvuru ücretinin ödenmesi için ise adaylara 3 Mart 2026 tarihine kadar süre tanındı.

Belirlenen tarihler içerisinde işlemlerini tamamlamayan adaylar, geç başvuru döneminde başvuru yapabilecek ancak bu durumda sınav ücreti artırımlı olarak tahsil edilecek.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2026'DA NE KADAR?

2026 YKS kapsamında her bir oturum için başvuru ücreti 700 TL olarak belirlendi. Adaylar katılacakları her sınav için ayrı ücret ödeyecek.

Geç başvuru döneminde yapılan ödemelerde ise sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak uygulanacak. Bu nedenle adayların mağduriyet yaşamamaları adına başvurularını normal başvuru süresi içerisinde tamamlamaları önem taşıyor.