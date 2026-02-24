YKS başvuruları hangi tarihte bitiyor? Üniversite sınavları ne zaman?
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru süreci devam ediyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, başvuru tarihlerini ve sınav ücretine ilişkin detayları yakından takip ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen başvurular, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştiriliyor.
2026 YKS başvuruları 6 Şubat itibarıyla başladı. Adaylar başvuru işlemlerini belirlenen takvim doğrultusunda tamamlayabilecek. Başvuru için son tarih 2 Mart olarak açıklandı. Başvuru ücretinin ödenmesi için ise adaylara 3 Mart 2026 tarihine kadar süre tanındı.
Belirlenen tarihler içerisinde işlemlerini tamamlamayan adaylar, geç başvuru döneminde başvuru yapabilecek ancak bu durumda sınav ücreti artırımlı olarak tahsil edilecek.
YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2026'DA NE KADAR?
2026 YKS kapsamında her bir oturum için başvuru ücreti 700 TL olarak belirlendi. Adaylar katılacakları her sınav için ayrı ücret ödeyecek.
Geç başvuru döneminde yapılan ödemelerde ise sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak uygulanacak. Bu nedenle adayların mağduriyet yaşamamaları adına başvurularını normal başvuru süresi içerisinde tamamlamaları önem taşıyor.
YKS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIYOR?
YKS başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden online olarak yapılıyor. Adaylar, sisteme T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
Başvuru sürecinde adayların sınav merkezi tercihlerini dikkatle kontrol etmeleri ve başvuru bilgilerini onaylamadan önce eksiksiz olduğundan emin olmaları gerekiyor.
2026 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 YKS oturum tarihleri de netleşti. Buna göre sınav takvimi şu şekilde:
📍Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi saat 10.15'te yapılacak ve 165 dakika sürecek.
📍Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar saat 10.15'te uygulanacak ve 180 dakika olacak.
📍Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.
Sınav günü ve saatlerine ilişkin ayrıntıların adaylar tarafından dikkatle takip edilmesi gerekiyor.