Yıllardır yanlış yıkıyormuşuz! Çamaşırda 40 derece devri bitiyor

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 12:03 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Hemen hemen her evde çamaşır makinesi çalıştırılırken elimizin gittiği ilk seçenek olan 40 derece programı, aslında kıyafetlerinizin ömrünü kısaltan "sessiz bir katil" olabilir. Yıllardır temizliğin ve hijyenin altın kuralı sanılan bu sıcaklık derecesi hakkında uzmanlardan ezber bozan bir uyarı geldi.

Yıllarca "su ne kadar sıcak olursa çamaşır o kadar temiz olur" mantığıyla hareket ettik. Ancak günümüzün modern deterjan formülleri ve gelişmiş makine kazan teknolojileri, düşük ısılarda bile lekeleri söküp atacak güce sahip. 40 derecelik sıcaklık, özellikle modern sentetik ve karışımlı kumaşların dokusunu bozarak renklerin solmasına ve kumaş liflerinin incelmesine neden oluyor.

NEDEN 30 DERECEYİ SEÇMELİSİNİZ? Yapılan araştırmalara göre, az veya orta derecede kirli olan günlük kıyafetler için 30 derece ideal temizlik performansını sunuyor. İşte 30 dereceye geçmek için 3 neden: Kıyafetlerinizin Ömrü Uzuyor: Düşük ısıda kumaş lifleri genleşmez ve dokusunu korur. Böylece giysileriniz "yeni gibi" kalma süresini ikiye katlar.

Enerji tasarrufu sağlıyor: Çamaşır makineleri enerjinin büyük kısmını suyu ısıtmak için harcar. Isıyı 10 derece düşürmek, elektrik faturanızda hissedilir bir rahatlama sağlar.

Renkleri koruyor: Özellikle siyah ve canlı renkli kıyafetlerin en büyük düşmanı olan yüksek sıcaklık elendiğinde, renklerin akması ve solması duruyor.

İSTİSNALAR NELER? Uzmanlar, sadece bebek kıyafetleri, ağır lekeli iş giysileri veya hastalık dönemlerinde kullanılan nevresimler için yüksek ısıların tercih edilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Ancak gardırobunuzun %90'ını oluşturan günlük kıyafetler için artık 40 derece devri tarih oldu.