Yılın ilk Güneş tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi?

Şubat 2026'da gerçekleşecek Güneş tutulması, gökyüzü olaylarını takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Ay'ın, Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş ışığını kısmen ya da tamamen engellemesiyle oluşan bu doğa olayı, farklı türlerde gözlemlenebiliyor. Bu yılın ilk tutulmasının parçalı karakterde olması beklenirken, gökyüzü meraklıları tutulmanın tarihini ve gözlemlenebileceği bölgeleri araştırıyor.

Bunun yanında tutulmanın parçalı evresi; Arjantin ve Şili'nin en güney kesimleri ile Güney Afrika'nın büyük bölümünde gözlemlenebilecek. Bu alanlara Güney Afrika, Mozambik ve Madagaskar da dahil.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUR?

Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesi sonucu ortaya çıkar. Bu durumda Ay'ın gölgesi Dünya yüzeyine düşer ve gölgenin ulaştığı bölgelerde Güneş tamamen ya da kısmen görünmez hale gelir. Bu doğa olayı astronomide Güneş tutulması olarak adlandırılır.

Güneş tutulmaları yıl içerisinde genellikle iki ile beş kez arasında meydana gelebilir.