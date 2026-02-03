Yılın ilk Güneş tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi?
Şubat 2026'da gerçekleşecek yılın ilk Güneş tutulması, 17 Şubat Salı günü saat 19.46'da meydana gelecek. Halkalı türde yaşanacak tutulma Türkiye'den izlenemeyecek. Tutulmanın halkalı evresi yalnızca Antarktika'dan, parçalı evresi ise Güney Amerika'nın güneyi ile Güney Afrika'nın geniş bir bölümünden gözlemlenebilecek.
Şubat 2026'da gerçekleşecek Güneş tutulması, gökyüzü olaylarını takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Ay'ın, Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş ışığını kısmen ya da tamamen engellemesiyle oluşan bu doğa olayı, farklı türlerde gözlemlenebiliyor. Bu yılın ilk tutulmasının parçalı karakterde olması beklenirken, gökyüzü meraklıları tutulmanın tarihini ve gözlemlenebileceği bölgeleri araştırıyor.
GÜNEŞ TUTULMASI 17 ŞUBAT 2026'DA GERÇEKLEŞECEK
2026 yılının ilk Güneş tutulması, 17 Şubat 2026 Salı günü saat 19.46'da meydana gelecek. Bu tutulma halkalı tutulma kategorisinde gerçekleşecek.
TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
17 Şubat'ta yaşanacak halkalı Güneş tutulması Türkiye'den gözlemlenemeyecek. Tutulma yalnızca Antarktika bölgesi üzerinde izlenebilecek.
Bunun yanında tutulmanın parçalı evresi; Arjantin ve Şili'nin en güney kesimleri ile Güney Afrika'nın büyük bölümünde gözlemlenebilecek. Bu alanlara Güney Afrika, Mozambik ve Madagaskar da dahil.
GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUR?
Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesi sonucu ortaya çıkar. Bu durumda Ay'ın gölgesi Dünya yüzeyine düşer ve gölgenin ulaştığı bölgelerde Güneş tamamen ya da kısmen görünmez hale gelir. Bu doğa olayı astronomide Güneş tutulması olarak adlandırılır.
Güneş tutulmaları yıl içerisinde genellikle iki ile beş kez arasında meydana gelebilir.
GÜNEŞ TUTULMASI TÜRLERİ NELERDİR?
Tam Güneş Tutulması
Ay'ın, Güneş'in görünen diskini tamamen kapatmasıyla oluşur. Bu sırada Güneş'in parlak yüzeyi örtülür ve normalde zor görülen taç küre gözlemlenebilir. Tam tutulma sırasında hava kısa süreliğine karanlık hale gelebilir. Bu olay Dünya üzerinde dar bir hat boyunca izlenebilir.
Hibrit Güneş Tutulması
Dünya'nın bazı bölgelerinde tam, bazı bölgelerinde ise halkalı olarak görülebilen nadir tutulma türüdür.