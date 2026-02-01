Yılın ilk enflasyonu geliyor: Beklentiler ne yönde?

2026 yılının ilk enflasyon verisi için takvim netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi verilerini 3 Şubat Salı günü açıklayacak. Piyasa beklentileri aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 4,21 seviyesinde gerçekleşeceğine işaret ederken, aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 30,89 olarak kaydedilmişti. Açıklanacak veri, hem yılın enflasyon eğilimine hem de 2026 sonu beklentilerine yönelik ilk güçlü sinyal olacak.

Yeni yılın ilk ayının tamamlanmasına sayılı günler kala, ekonomi gündeminin en önemli başlıklarından biri ocak ayı enflasyon verileri oldu. Ekonomiyi yakından izleyen kesimler, 2026 yılının ilk enflasyon verisinin ne yönde şekilleneceğini merak ediyor.

OCAK AYI ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk enflasyon verilerini 3 Şubat Salı günü kamuoyuyla paylaşacak. Açıklanacak veriler, 2026 yılı enflasyon görünümüne dair ilk resmi tabloyu ortaya koyacak.

ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ NASIL GERÇEKLEŞMİŞTİ? Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış kaydetti. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Aralık verilerinde TÜFE; ⚫Bir önceki aya göre yüzde 0,89, ⚫Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,89, ⚫Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89, ⚫On iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış gösterdi.

TCMB SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ AÇIKLANDI Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Ocak 2026 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" raporuna göre, 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde farklı eğilimler görüldü. 🔴Piyasa katılımcılarının beklentisi 1,15 puan düşüşle yüzde 22,20 seviyesine geriledi. 🔴Reel sektörün beklentisi 1,90 puan azalarak yüzde 32,90 oldu. 🔴Hanehalkı beklentisi ise 1,18 puan artarak yüzde 52,08 seviyesine yükseldi. Öte yandan, önümüzdeki 12 ayda enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı 1,64 puan artışla yüzde 26,17 seviyesine çıktı.