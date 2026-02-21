Yeşilçam’da "Koçyiğit" rüzgarı: Tek yıldız sanıyorduk, meğer üç kız kardeşmiş

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 11:34 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Türk sinemasının efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit, yıllar geçse de gündemden düşmüyor. Filiz Akın, Türkan Şoray ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası" olarak anılan usta oyuncunun hayatını mercek altına alanlar bir hayli şaşırdı. Meğer efsane oyuncu o setlerde yalnız değilmiş; kardeşleri de bir dönemin yıldızıymış!

Yeşilçam'ın "Dört Yapraklı Yonca"sından biri, zarafetin ve yeteneğin simgesi Hülya Koçyiğit'i tanımayan yok. Ancak son günlerde magazin kulislerinde dönen bir gerçek, hayranlarını adeta şaşkına çevirdi: Koçyiğit ailesinde meğer tek yıldız Hülya Hanım değilmiş!

Efsane oyuncunun kardeşlerini görenler, "Genetik miras dedikleri bu olsa gerek" demekten kendini alamıyor. İşte Hülya Koçyiğit'in sinemaya ondan bile önce adım atan ve setlerin tozunu yutmuş o gizemli kardeşleri...

ABLA HÜLYA'DAN ÖNCE O VARDI: NİLÜFER KOÇYİĞİT! Birçoğumuz Hülya Koçyiğit'i ailenin sinema öncüsü sanıyorduk ama ezberler bozuldu. Hülya Koçyiğit henüz setlerle tanışmamışken, kardeşi Nilüfer Koçyiğit 1961 yılında henüz 10 yaşındayken kamera karşısına geçmişti bile!

İlk Deneyim: Bir Yetimin Hasreti filmiyle çocuk yıldız olarak parladı. Filmografisi: Sadece bir çocuk oyuncu olarak kalmadı; Kızılırmak Karakoyun, Siyah Gözler ve Üvey Ana gibi tam 27 filmde devleşti.