Yeni yağışlı sistem geliyor, tarih verildi! 10 ilde sarı kod alarmı: MGM’den kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı!
Meteoroloji'den 10 il için sarı kod alarmı verildi. Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Gece etkisini gösteren gök gürültülü yağış ve yıldırımın ardından hafta sonu hava nasıl olacağı merak ediliyor. Sel, yıldırım ve dolu uyarısı yapıldı. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yeni yağışlı sistemin yaklaştığını belirtti. İşte 25 Ekim hava durumu raporu ve yeni haftanın hava tahminleri...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.10.2025 09:47