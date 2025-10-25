Yeni yağışlı sistem geliyor, tarih verildi! 10 ilde sarı kod alarmı: MGM’den kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı!

Adil Tek, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da da siz de belirttiğiniz gibi artık yağış etkisini kaybetti. Şu anda yağışlı sistem biraz daha Marmara'nın doğusuna kaymış durumda. Tabii İstanbul'da öyle saatlere kadar yine çok zayıf böyle hafif böyle geçişler olabilir ama onlar kuvvetli yağışlar değil. Dün için uyarılar vardı. Dünkü uyarılar biraz daha aslında soğuk cephe diye tabir, adlandırdığımız cephenin geçmesini bekliyorduk ki o da gece geç saatler, dün gece saat 1'den itibaren yağış yapmaya başladı ve yağış da etkisini göstermeye başladı. Çünkü güneyden esen lodos denen o rüzgar da kesilmişti ve gece saatlerinde İstanbul'a düşen yağış yaklaşık yer yer 20 ile 40 kilogram arasında değişti."