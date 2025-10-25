Viral Galeri Viral Liste Yeni yağışlı sistem geliyor, tarih verildi! 10 ilde sarı kod alarmı: MGM’den kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı!

Yeni yağışlı sistem geliyor, tarih verildi! 10 ilde sarı kod alarmı: MGM’den kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı!

Meteoroloji'den 10 il için sarı kod alarmı verildi. Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Gece etkisini gösteren gök gürültülü yağış ve yıldırımın ardından hafta sonu hava nasıl olacağı merak ediliyor. Sel, yıldırım ve dolu uyarısı yapıldı. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yeni yağışlı sistemin yaklaştığını belirtti. İşte 25 Ekim hava durumu raporu ve yeni haftanın hava tahminleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.10.2025 09:47
Yeni yağışlı sistem geliyor, tarih verildi! 10 ilde sarı kod alarmı: MGM’den kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Ekim 2025 Cumartesi günü itibarıyla hava durumu raporu paylaştı. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli sağanak yağışlar beklenirken, vatandaşlara ani sel, su baskını ve yerel küçük çaplı dolu riskine karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. 10 il için sarı kodlu uyarısı verildi.

Yeni yağışlı sistem geliyor, tarih verildi! 10 ilde sarı kod alarmı: MGM’den kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı!

İSTANBUL'DA YAĞIŞ ETKİSİNİ KAYBETTİ

İstanbul'da dün gece boyunca aralıklarla etkili olan yağışlar sabaha karşı azalmaya başladı. A Haber canlı yayınında konuşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağışların sona erdiğini, ancak yeni bir soğuk cepheyle birlikte pazartesiden itibaren Marmara ve Karadeniz'in yeniden yağışlı havanın etkisine gireceğini açıkladı.

YAĞIŞLAR KAÇ GÜN SÜRECEK?
Yeni yağışlı sistem geliyor, tarih verildi! 10 ilde sarı kod alarmı: MGM’den kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı!

Adil Tek, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da da siz de belirttiğiniz gibi artık yağış etkisini kaybetti. Şu anda yağışlı sistem biraz daha Marmara'nın doğusuna kaymış durumda. Tabii İstanbul'da öyle saatlere kadar yine çok zayıf böyle hafif böyle geçişler olabilir ama onlar kuvvetli yağışlar değil. Dün için uyarılar vardı. Dünkü uyarılar biraz daha aslında soğuk cephe diye tabir, adlandırdığımız cephenin geçmesini bekliyorduk ki o da gece geç saatler, dün gece saat 1'den itibaren yağış yapmaya başladı ve yağış da etkisini göstermeye başladı. Çünkü güneyden esen lodos denen o rüzgar da kesilmişti ve gece saatlerinde İstanbul'a düşen yağış yaklaşık yer yer 20 ile 40 kilogram arasında değişti."

Yeni yağışlı sistem geliyor, tarih verildi! 10 ilde sarı kod alarmı: MGM’den kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı!

SOĞUK CEPHE KARADENİZ'E DOĞRU İLERLİYOR

Soğuk cephenin doğuya kaydığını belirten Tek, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Şu anda Batı Karadeniz'de etkisini sürdürüyor ki ilerleyen saatlerde, önümüzdeki saatlerde Batı Karadeniz'de ve özellikle Orta Karadeniz kesimine doğru Sinop, Samsun arasında kuvvetli yağışlar var. Buralarda sel, su baskını olma riski bulunuyor."

Yeni yağışlı sistem geliyor, tarih verildi! 10 ilde sarı kod alarmı: MGM’den kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı!

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR DÜŞTÜ

Adil Tek, İstanbul'da sıcaklıkların düştüğüne, serin havanın hakim olduğuna dikkat çekti. "Dün sıcaklıklar 22-23 derecelere kadar çıkmıştı ki sabah saatlerinde ve o yağışın olduğu saatlerde sıcaklıklar 10 derecelere kadar indi. Yaklaşık bir 10-12 derecelik düşüş yaşandı düne göre ki şu anda da sıcaklık İstanbul'da 12 ile 14 dereceler arasında değişiyor. Gün içerisinde ilerleyen saatlerde sıcaklıklar 18-19 derecelere kadar çıkacak öğleden sonraki saatlerde ama yağış yok olmadığını söyleyebiliriz." dedi.

SON DAKİKA