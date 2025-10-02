Viral Galeri Viral Liste Yeni yağışlı sistem geliyor: Meteoroloji’den Marmara’ya kuvvetli fırtına uyarısı! İstanbul için saat verildi

Yeni yağışlı sistem geliyor: Meteoroloji’den Marmara’ya kuvvetli fırtına uyarısı! İstanbul için saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ekim Perşembe günü hava tahmin raporunu yayımladı. Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak yağış etkili olurken Marmara'da kuvvetli rüzgar alarmı verildi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alırken, yeni yağışlı sistem de yurda giriş yapacak. Peki hangi illerde yağış var, sıcaklıklar nasıl seyredecek? İşte detaylı hava durumu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.10.2025 09:42
Yeni yağışlı sistem geliyor: Meteoroloji’den Marmara’ya kuvvetli fırtına uyarısı! İstanbul için saat verildi

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat çekerken, AKOM Cuma günü itibarıyla Orta Akdeniz üzerinden yeni bir yağışlı sistemin geleceğini duyurdu. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Özellikle Marmara'da kuzeyden esecek kuvvetli rüzgarlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Peki 2-8 Ekim 2025 tarihleri arasında hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu raporu…

Yeni yağışlı sistem geliyor: Meteoroloji’den Marmara’ya kuvvetli fırtına uyarısı! İstanbul için saat verildi

GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son rapora göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sinop ve Artvin çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimleri, Antalya'nın doğu kıyı ilçeleri ve Amasya'nın kuzey bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yeni yağışlı sistem geliyor: Meteoroloji’den Marmara’ya kuvvetli fırtına uyarısı! İstanbul için saat verildi

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisinin kaybetmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Gündüz ve gece oluşacak sıcak farklılıklarına dikkat.

Yeni yağışlı sistem geliyor: Meteoroloji’den Marmara’ya kuvvetli fırtına uyarısı! İstanbul için saat verildi

RÜZGAR ETKİSİNİ ARTIRACAK

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif,zaman zaman orta kuvvette, Marmara'da ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, deniz ulaşımında aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Yeni yağışlı sistem geliyor: Meteoroloji’den Marmara’ya kuvvetli fırtına uyarısı! İstanbul için saat verildi

YENİ YAĞIŞLI SİSTEM GELİYOR

AKOM verilerine göre, Cuma günü itibarıyla Orta Akdeniz üzerinden yeni bir yağışlı hava dalgası Türkiye'ye giriş yapacak. Bu sistemle birlikte gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde yağışların kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA