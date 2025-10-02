Yeni yağışlı sistem geliyor: Meteoroloji’den Marmara’ya kuvvetli fırtına uyarısı! İstanbul için saat verildi

GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son rapora göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sinop ve Artvin çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimleri, Antalya'nın doğu kıyı ilçeleri ve Amasya'nın kuzey bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.