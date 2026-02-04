Yeni düzenleme yolda: Doğum izni uzuyor, 15 yaş altına hesap yasağı
AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifiyle doğum izni süresi 24 haftaya uzatılıyor. Teklifte, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya hesaplarına erişimine kısıtlama getirilmesi de yer alıyor.
Doğum izni ve çocukların dijital ortamlarda korunmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinde sona gelindi. AK Parti milletvekillerince hazırlanan ve ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan teklifle, çalışma hayatındaki kadınlara tanınan doğum izni süresi artırılırken, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni kurallar getirilecek.
DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA YÜKSELTİLİYOR
AA'ya göre, hazırlanan teklif ile doğum izni süresi mevcut 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. Doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere izin süreleri yeniden düzenlenecek. Düzenleme; memur, işçi, askeri personel, hakim ve savcılar, KİT personeli ile akademisyenler dahil olmak üzere tüm çalışan kadınları kapsayacak.
15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI
Kanun teklifinde çocukların internet ortamında korunmasına yönelik maddeler de bulunuyor. Buna göre; 15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacak. Bu yaş grubundaki çocukların yalnızca yaşlarına uygun dijital oyunlara erişimine izin verilecek ve kimlik doğrulama sistemi uygulanacak.
ÇOCUKLARA UYGUN OLMAYAN İÇERİKLER GÖSTERİLMEYECEK
Sosyal medya platformlarının yaş gruplarına göre filtreleme yapması zorunlu hale getirilecek. Çocuklara uygun olmayan içeriklerin gösterilmemesi için platformlar teknik önlemler almakla yükümlü olacak.