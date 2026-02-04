Yeni düzenleme yolda: Doğum izni uzuyor, 15 yaş altına hesap yasağı

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA YÜKSELTİLİYOR

AA'ya göre, hazırlanan teklif ile doğum izni süresi mevcut 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. Doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere izin süreleri yeniden düzenlenecek. Düzenleme; memur, işçi, askeri personel, hakim ve savcılar, KİT personeli ile akademisyenler dahil olmak üzere tüm çalışan kadınları kapsayacak.