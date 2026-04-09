Yengeç sendromu nedir, nasıl anlaşılır? Başarıyı sabote eden psikoloji ve çıkış yolu

Başkalarının başarısından rahatsız olmak, onu küçümsemek ya da görünmez biçimde önünü kesmeye çalışmak psikolojide "yengeç zihniyeti/yengeç sendromu" olarak tanımlanıyor. Bu davranış kalıbı çoğu zaman düşük öz saygı, kıtlık düşüncesi ve yoğun sosyal karşılaştırma ile bağlantılı görülüyor. Etkisi ise yalnızca hedef alınan kişiyle sınırlı kalmıyor; ilişkiler, çalışma düzeni ve ruhsal denge de bu süreçten doğrudan etkileniyor.

Yengeç sendromu, bireyin başkasının elde ettiği başarıyı kendi alanı için tehdit gibi görmesiyle şekilleniyor. The Center a Place of Hope makalesine göre kavram, kovadan çıkmaya çalışan bir yengecin diğerleri tarafından aşağı çekilmesini anlatan metafordan geliyor. Davranışın merkezinde, "Ben ulaşamıyorsam o da ulaşmamalı" anlayışı yer alıyor. Bu bakış açısı, başarıyı ortak gelişimin parçası olarak değil, sınırlı bir kaynak olarak değerlendirdiği için ilişkilerde yıpratıcı bir sonuç doğuruyor.

National Library of Medicine platformunda yer alan Özgüven Eksikliği ile Psikiyatrik Tanı Arasındaki İlişki makalesine göre bu davranış kalıbı çoğu zaman yetersizlik hissiyle bağlantılı gelişiyor. Kendi değerini sağlam bir zeminde kuramayan kişiler, çevresindeki insanların ilerlemesini kişisel eksikliklerinin görünür hale gelmesi gibi algılayabiliyor. Buna bir de fırsatların sınırlı olduğu inancı eklendiğinde rekabet daha sert, daha savunmacı ve daha yıkıcı hale geliyor. Böylece kişi kendi gelişimine odaklanmak yerine başkasının yükselişini durdurmaya yöneliyor.

İnsanların kendilerini başkalarıyla kıyaslama eğilimi, bu zihniyetin güçlenmesinde önemli rol oynuyor. Özellikle benzer koşullarda bulunan bir arkadaşın, kardeşin ya da iş arkadaşının öne çıkması, bazı kişilerde geride kalma duygusunu artırabiliyor. Bu durumda başarı ilham kaynağı olmaktan çıkıp rahatsızlık unsuruna dönüşüyor. Sonuçta destekleyici iletişim zayıflıyor, kutlama yerini küçümsemeye ya da mesafeye bırakabiliyor.

YENGEÇ SENDROMU HAYATIN HANGİ ALANLARINDA ORTAYA ÇIKAR?

İş Yerinde

Rekabetin yoğun olduğu sektörlerde ve terfi imkanlarının sınırlı olduğu kurumlarda bu davranış daha belirgin hale gelir. Çalışma ortamında iş birliği yerine bireysel çıkar öne çıkar ve ekip dengesi bozulur.

Bilgi paylaşılmaması, ekip performansını düşürür.

Başarılı çalışanlar hakkında olumsuz konuşmalar yapılır.

Başkalarının emeği sahiplenilir.

Projeler bilinçli şekilde yavaşlatılır.

Faydalı yönlendirmeler yapılmaz.

Bu tür davranışların yoğun olduğu iş yerlerinde stres seviyesi yükselir, çalışanlarda tükenmişlik ve performans kaybı daha sık görülür.