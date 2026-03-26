Uzmanı uyardı: Kesintisiz uyku için bu eşyanın yerini değiştirin

Uzmanı uyardı: Kesintisiz uyku için bu eşyanın yerini değiştirin

Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 16:49 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Uyku sorununun nedeni her zaman stres ya da ekran değil. Uzmana göre yatak odasında sık kullanılan eşyalar, yanlış konumlandırıldığında gece boyunca ışık ve hareketi yansıtarak beynin dinlenmesini zorlaştırıyor. Uykunun bölünmesine ve sabah yorgun uyanmaya yol açıyor.

Uyku sorununun nedeni her zaman stres, kahve ya da ekran süresi değil. Yatak odasındaki yerleşim hataları da doğrudan uyku kalitesini etkiliyor. Özellikle yatağa dönük aynalar, gece boyunca ışık ve hareketi yansıtarak fark edilmeden uykuyu bölüyor.

AYNALAR UYKUNUZU ETKİLİYOR Uyku, beynin çevresel uyarılardan minimum düzeyde etkilendiği bir süreçtir. Ancak aynalar bu dengeyi bozabilir. Çünkü aynalar yalnızca görüntüyü değil, ışık ve hareketi de geri yansıtır. Gece boyunca dışarıdan gelen far ışıkları, sokak lambaları ya da küçük hareketler aynaya çarparak tekrar odaya yayılır.

Uyku uzmanı Charli Davies bu durumu şöyle açıklıyor: "Aynalar ışığı ve hareketi yansıtır; hafif bir uykudayken fark etmeseniz bile bu yansımalar beyninizi tetikte tutar. Bu da uykunun derinleşmesini zorlaştırır."

SORUN AYNANIN KONUMUNDA Aynayı tamamen kaldırmak gerekmiyor. Kritik nokta, aynanın yatağa göre konumudur. Yatağa doğrudan bakan aynalar risk oluşturur. Çünkü kişi uyku sırasında bilinçaltında sürekli bir hareket algısı üretir.