Uzmanı uyardı: Kesintisiz uyku için bu eşyanın yerini değiştirin

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Uyku sorununun nedeni her zaman stres ya da ekran değil. Uzmana göre yatak odasında sık kullanılan eşyalar, yanlış konumlandırıldığında gece boyunca ışık ve hareketi yansıtarak beynin dinlenmesini zorlaştırıyor. Uykunun bölünmesine ve sabah yorgun uyanmaya yol açıyor.

Uyku sorununun nedeni her zaman stres, kahve ya da ekran süresi değil. Yatak odasındaki yerleşim hataları da doğrudan uyku kalitesini etkiliyor. Özellikle yatağa dönük aynalar, gece boyunca ışık ve hareketi yansıtarak fark edilmeden uykuyu bölüyor.

AYNALAR UYKUNUZU ETKİLİYOR

Uyku, beynin çevresel uyarılardan minimum düzeyde etkilendiği bir süreçtir. Ancak aynalar bu dengeyi bozabilir. Çünkü aynalar yalnızca görüntüyü değil, ışık ve hareketi de geri yansıtır. Gece boyunca dışarıdan gelen far ışıkları, sokak lambaları ya da küçük hareketler aynaya çarparak tekrar odaya yayılır.

Uyku uzmanı Charli Davies bu durumu şöyle açıklıyor: "Aynalar ışığı ve hareketi yansıtır; hafif bir uykudayken fark etmeseniz bile bu yansımalar beyninizi tetikte tutar. Bu da uykunun derinleşmesini zorlaştırır."

SORUN AYNANIN KONUMUNDA

Aynayı tamamen kaldırmak gerekmiyor. Kritik nokta, aynanın yatağa göre konumudur. Yatağa doğrudan bakan aynalar risk oluşturur. Çünkü kişi uyku sırasında bilinçaltında sürekli bir hareket algısı üretir.

Davies'e göre çözüm basit. "Aynayı yatağın yanına, belki de odanın karşı köşesine çapraz bir şekilde yerleştirmek, dinlenmenizi bozmadan doğal ışıktan ve ferahlık hissinden faydalanmanızı sağlar." diyor.

DAĞINIK VE YANSITICI ALANLAR ZİHNİ YORUYOR

Yatak odası sadece fiziksel değil, zihinsel bir dinlenme alanıdır. Çok sayıda ayna, parlak yüzey ve dağınık eşya birleştiğinde ortam uyarıcı hale gelir. Bu da beynin gevşemesini geciktirir.

Feng shui prensiplerine göre de aynalar yalnızca ışığı değil, enerjiyi de yansıtır. Gece boyunca hareketli ve parlak yansımalar, uykuya geçiş süresini uzatır ve uykunun kalitesini düşürür.

KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER BÜYÜK FARK YARATIR

Yatak odasında yapılan basit düzenlemeler doğrudan uyku kalitesine yansır. Yatağın konumu, ışığın tonu ve eşya yoğunluğu birlikte çalışır. Sert ışık yerine loş aydınlatma tercih etmek, telefonu uzak bir noktada tutmak ve sade bir düzen oluşturmak beynin dinlenme moduna geçmesini kolaylaştırır.

