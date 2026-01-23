CANLI YAYIN
Yatağını toplamayanların ortak özelliği! Psikologlar açıkladı: Dağınıklık belirtisi değil

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Uzmanlara göre sabah yatağı hemen toplamak şart değil. Minnesota Üniversitesi'nden Kathleen Vohs'un araştırması dağınık ortamların yaratıcılığı artırabileceğini gösteriyor. Kingston Üniversitesi ise açık bırakılan yatağın toz akarlarının azalmasına yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor.

Sabah kalkar kalkmaz yatağı toplamak çoğumuz için otomatik bir davranış. Çocukluktan beri "günün ilk görevi" olarak öğretilir. Düzenli olmakla eş tutulur. Oysa bu alışkanlığın kökeni, hijyenden çok görünüşe önem verilen eski dönemlere dayanıyor. Bugün ise uzmanlar, bu sabah ritüelinin her zaman gerekli olmadığını söylüyor.

Dağınıklık Her Zaman Kötü Değil

Minnesota Üniversitesi'nden psikolog Kathleen Vohs'un Psychological Science dergisinde yayımlanan çalışması, bulunduğumuz ortamın düşünme biçimimizi etkilediğini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre düzenli ortamlar daha temkinli ve geleneksel kararları destekliyor. Daha dağınık ortamlar ise yaratıcılığı artırabiliyor.

Vohs, dağınık bir ortamın insanı alışılmış kalıpların dışına çıkmaya teşvik ettiğini belirtiyor. Toplanmamış bir yatak da bu küçük düzensizlik örneklerinden biri olabilir. Bu durum bilinçli bir tercih olmasa bile zihnin daha özgür çalışmasına alan açabiliyor.

Ayrıca sabahın ilk saatlerinde küçük bir görevi atlamak, karar verme yorgunluğunu azaltabiliyor. Enerji görsel düzene değil, daha önemli işlere ayrılabiliyor.

Düzen İhtiyacı ve Kontrol Hissi

Bazı kişiler için sabah yatağı toplamak sadece temizlik değil, aynı zamanda kontrol duygusu anlamına geliyor. Günün belirsizlikleri başlamadan önce küçük bir düzen sağlamak rahatlatıcı olabiliyor. Özellikle kaygıya yatkın ya da düzeni seven kişiler için bu alışkanlık güven verici bir başlangıç niteliği taşıyor. Uzmanlar bu noktada tek bir doğru olmadığını vurguluyor. Her bireyin psikolojik işleyişi farklı.

Açık Bırakılan Yatağın Sağlık Boyutu

Konunun bir de hijyen tarafı var. Kingston Üniversitesi'nin araştırmasına göre yatağı hemen kapatmak gece boyunca oluşan nemi ve ısıyı içeride tutabiliyor. Bu durum yaklaşık 1,5 milyon toz akarının çoğalması için uygun bir ortam oluşturabiliyor. Yatağı bir süre açık bırakmak ise çarşafların hava almasını sağlıyor.

