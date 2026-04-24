Yaşlılarda şekerleme alışkanlığına dikkat: İdeal gündüz uykusu ne kadar olmalı?

Yaşlı yakınlarınızın günün erken saatlerinde sık sık uyukladığını fark ediyorsanız, bunu sadece yorgunlukla açıklamak yanıltıcı olabilir. ABD'de yapılan uzun soluklu bir araştırma, sabah şekerlemelerinin altta yatan ciddi sağlık sorunlarının işareti olabileceğini ortaya koydu.

Bu veriler, sadece uyku süresinin değil zamanlamasının da önemli olduğunu ortaya koyuyor.

Boston merkezli Mass General Brigham araştırmacıları, 1.300'den fazla kişiyi yaklaşık 20 yıl boyunca izledi. Elde edilen veriler, sabah saatlerinde yapılan uzun ve sık şekerlemelerin sağlık açısından risk oluşturabileceğini gösterdi.

Vücudun gün içinde dinlenmeye ihtiyaç duyması, gece uykusunun kalitesiz olduğuna ya da kronik bir durumun varlığına işaret edebilir.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Chenlu Gao, bu sonuçların doğrudan neden-sonuç ilişkisi kurmadığını özellikle vurguluyor. Aşırı şekerleme çoğu zaman tek başına bir sorun değil, altta yatan bir sağlık probleminin belirtisi olabilir.

Bu sınırların aşılması, gece uykusunun bozulmasına ve gün içi yorgunluğun artmasına neden olabilir.

Kısa süreli şekerlemeler gün içinde enerji sağlayabilir. Ancak süre uzadıkça fayda azalır ve risk artar. Uzmanlar, şekerlemenin kontrollü yapılması gerektiğini vurguluyor.

ARAŞTIRMANIN ARKA PLANI

Çalışma, 1997'de başlatılan Rush Bellek ve Yaşlanma Projesi verilerine dayanıyor. Katılımcılar, belirli aralıklarla bileklerine takılan cihazlarla takip edildi. Bu cihazlar sayesinde dinlenme ve uyku süreleri objektif olarak ölçüldü. Araştırma yaklaşık 19 yıl sürdü ve uyku alışkanlıkları düzenli olarak kaydedildi.

Bununla birlikte araştırmacılar, verilerin büyük kısmının belirli bir gruba ait olduğunu ve daha geniş katılımlı çalışmaların gerekli olduğunu da belirtiyor.