Yaşlılarda şekerleme alışkanlığına dikkat: İdeal gündüz uykusu ne kadar olmalı?
Yaşlı bireylerde sabah saatlerinde sık ve uzun süren şekerlemeler, masum bir alışkanlık olmayabilir. Yaklaşık 20 yıl süren geniş kapsamlı bir araştırma, bu durumun ölüm riskinde artışla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu.
Yaşlı yakınlarınızın günün erken saatlerinde sık sık uyukladığını fark ediyorsanız, bunu sadece yorgunlukla açıklamak yanıltıcı olabilir. ABD'de yapılan uzun soluklu bir araştırma, sabah şekerlemelerinin altta yatan ciddi sağlık sorunlarının işareti olabileceğini ortaya koydu.
GÜN İÇİNDEKİ ŞEKERLEMELERDE DİKKAT ÇEKEN BULGULAR
Boston merkezli Mass General Brigham araştırmacıları, 1.300'den fazla kişiyi yaklaşık 20 yıl boyunca izledi. Elde edilen veriler, sabah saatlerinde yapılan uzun ve sık şekerlemelerin sağlık açısından risk oluşturabileceğini gösterdi.
Araştırmanın öne çıkan sonuçları şöyle:
- Her ek 1 saatlik şekerleme, ölüm riskini yüzde 13 artırıyor
- Gün içinde yapılan her ek uyku, riski yüzde 7 yükseltiyor
- Sabah uyuyanlarda risk, öğleden sonra uyuyanlara göre yüzde 30 daha fazla
Bu veriler, sadece uyku süresinin değil zamanlamasının da önemli olduğunu ortaya koyuyor.
BU BİR SEBEP Mİ YOKSA BELİRTİ Mİ?
Araştırmanın baş yazarı Dr. Chenlu Gao, bu sonuçların doğrudan neden-sonuç ilişkisi kurmadığını özellikle vurguluyor. Aşırı şekerleme çoğu zaman tek başına bir sorun değil, altta yatan bir sağlık probleminin belirtisi olabilir.
Vücudun gün içinde dinlenmeye ihtiyaç duyması, gece uykusunun kalitesiz olduğuna ya da kronik bir durumun varlığına işaret edebilir.
HANGİ HASTALIKLARLA BAĞLANTILI OLABİLİR?
Araştırmacılar, aşırı gündüz uykusunun şu rahatsızlıklarla ilişkili olabileceğini belirtiyor:
- Diyabet
- Kalp ve damar hastalıkları
- Kronik solunum yolu hastalıkları
- Kronik ağrı
- Metabolik sendrom
- Alzheimer ve diğer nörodejeneratif hastalıklar
İDEAL UYUKLAMA DÜZENİ
Kısa süreli şekerlemeler gün içinde enerji sağlayabilir. Ancak süre uzadıkça fayda azalır ve risk artar. Uzmanlar, şekerlemenin kontrollü yapılması gerektiğini vurguluyor.
Önerilen sınırlar:
- Süre genellikle 15–20 dakika olmalı
- En fazla 30 dakika ile sınırlı tutulmalı
- Öğleden sonra geç saatlere bırakılmamalı
Bu sınırların aşılması, gece uykusunun bozulmasına ve gün içi yorgunluğun artmasına neden olabilir.
ARAŞTIRMANIN ARKA PLANI
Çalışma, 1997'de başlatılan Rush Bellek ve Yaşlanma Projesi verilerine dayanıyor. Katılımcılar, belirli aralıklarla bileklerine takılan cihazlarla takip edildi. Bu cihazlar sayesinde dinlenme ve uyku süreleri objektif olarak ölçüldü. Araştırma yaklaşık 19 yıl sürdü ve uyku alışkanlıkları düzenli olarak kaydedildi.
Bununla birlikte araştırmacılar, verilerin büyük kısmının belirli bir gruba ait olduğunu ve daha geniş katılımlı çalışmaların gerekli olduğunu da belirtiyor.