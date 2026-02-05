CANLI YAYIN
Yasemin Şefkatli’den İdo Tatlıses’in babalığına tam not! “Çok iyi bir baba”

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

2021'de evlenen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, iki yıl önce dünyaya gelen ikizleri Emir ve Ayel'le yeni bir hayata adım attı. Amerika tatili sonrası ikinci yaş gününü kutlayan çift, verdikleri röportajda ebeveynlik sürecini anlattı; Şefkatli, eşini "çok iyi bir baba" sözleriyle övdü.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlenmişti. Çift, iki yıl önce dünyaya gelen ikiz oğulları Emir ve Ayel'le birlikte hayatlarının en özel dönemini yaşıyor. Amerika tatili, ikinci yaş kutlaması ve son röportajlarıyla yeniden gündeme geldiler.

Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses'e Övgü

Çiftin gerçekleştirdiği röportajın odağında çocuklar ve aile hayatı vardı. Yasemin Şefkatli, özellikle eşinin babalığını vurguladı.

"İdo çok iyi bir baba. Genelde tüm yük annelerde olabiliyor ve bu da anne için çok yıpratıcı oluyor ama İdo çok yardımcı bu konuda."

Şefkatli, zor anlarda eşinin sakinliğine dikkat çekti. Bu sözler, çiftin ebeveynlik sorumluluğunu birlikte üstlendiğini ortaya koydu.

"Mesela çocuklar hasta olduğunda en soğukkanlı davranan taraf o oluyor. Ne yapmamız gerektiğini İdo biliyor."

Amerika Tatilinden Döndüler

Röportaj öncesinde çift, ikizlerini de alarak Amerika'ya gitmişti. Tatil boyunca paylaşılan kareler sosyal medyada ilgi gördü.

Yasemin Şefkatli, dönüşte fotoğrafları bir video haline getirerek takipçileriyle paylaştı. İkizlerin neşeli anları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Çocukların değişimi ve büyümesi dikkatlerden kaçmadı.

İkinci Yaş Kutlaması

Amerika dönüşünün ardından Emir ve Ayel'in ikinci yaş günü kutlandı. Şefkatli, doğum gününde yaptığı paylaşımda duygusal bir not kaleme aldı.

Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bazı şeyler kelimelere dökülmezmiş… bazı sevgiler aşklar tarifsiz ve eşsizmiş… hatta bazen hayat insana öyle bir yol sunarmış ki hem büyükçe sınanıp hem de her saniyesine şükredermişsin… ne şanslıyız biz sizin anneniz babanız olduk… belki mükemmel değiliz ama sevgimiz hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar büyük. Sizinle geçen şu 2 yıl beni bambaşka biri yaptı. Anne olmak delilikmiş evet ama ben sizden önce bu hayatı yeterince tatmamışım. Şimdi yaşıyor ve görüyorum. Allah bana ömür versin ben sizin bir nefesiniz kadar uzağınızdayım. Siz bana ait değilsiniz, siz benim en güzel emanetimsiniz. O yüzden ne zaman isterseniz ben yanı başınızdayım. İyi ki doğdunuz canım oğullarım. Ayelim… Emirimm."

Aile Hayatında Yeni Dönem

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu olan İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlenmişti. İki yıl önce dünyaya gelen ikizler Emir ve Ayel, çiftin hayatında yeni bir sayfa açtı. Sosyal medyada paylaşılan aile kareleri ve röportajda dile gelen sözler, çiftin hem anne-baba kimliğini hem de birbirlerine olan desteğini gözler önüne serdi.

