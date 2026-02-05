Yasemin Şefkatli’den İdo Tatlıses’in babalığına tam not! “Çok iyi bir baba”
2021'de evlenen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, iki yıl önce dünyaya gelen ikizleri Emir ve Ayel'le yeni bir hayata adım attı. Amerika tatili sonrası ikinci yaş gününü kutlayan çift, verdikleri röportajda ebeveynlik sürecini anlattı; Şefkatli, eşini "çok iyi bir baba" sözleriyle övdü.
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlenmişti. Çift, iki yıl önce dünyaya gelen ikiz oğulları Emir ve Ayel'le birlikte hayatlarının en özel dönemini yaşıyor. Amerika tatili, ikinci yaş kutlaması ve son röportajlarıyla yeniden gündeme geldiler.
Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses'e Övgü
Çiftin gerçekleştirdiği röportajın odağında çocuklar ve aile hayatı vardı. Yasemin Şefkatli, özellikle eşinin babalığını vurguladı.
"İdo çok iyi bir baba. Genelde tüm yük annelerde olabiliyor ve bu da anne için çok yıpratıcı oluyor ama İdo çok yardımcı bu konuda."
Şefkatli, zor anlarda eşinin sakinliğine dikkat çekti. Bu sözler, çiftin ebeveynlik sorumluluğunu birlikte üstlendiğini ortaya koydu.
"Mesela çocuklar hasta olduğunda en soğukkanlı davranan taraf o oluyor. Ne yapmamız gerektiğini İdo biliyor."
Amerika Tatilinden Döndüler
Röportaj öncesinde çift, ikizlerini de alarak Amerika'ya gitmişti. Tatil boyunca paylaşılan kareler sosyal medyada ilgi gördü.
Yasemin Şefkatli, dönüşte fotoğrafları bir video haline getirerek takipçileriyle paylaştı. İkizlerin neşeli anları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Çocukların değişimi ve büyümesi dikkatlerden kaçmadı.