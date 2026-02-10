Yasemin Şefkatli’den duygusal itiraf! Yaşadığı zorluğu ilk kez anlattı: “İçime attım hep”

"Hepimiz Yeniden Doğuyoruz"

Ünlü isim, neden şimdi konuştuğunu da yine kendi ifadeleriyle anlattı ve şunları söyledi:

"Niye şimdi paylaşıyorum bunları? 1.si canım öyle istiyor:) 2.si şu an daha berrak her şey 3. Kendimi ve bu süreci böyle geçirenleri daha çok anlıyorum ve geçtiğini görüyorum 2 senenin sonundan bildiriyorum hepimiz farklıyız herkesin süreci farklı ama hepimiz yeniden doğuyoruz yeni biri oluyoruz dünyaya gelenlerde iyileşmeye yardımcı oluyor. Senin bir organın gibi resmen destek oluyor.. ve her şey güzelleşiyor"