CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Yasemin Şefkatli’den duygusal itiraf! Yaşadığı zorluğu ilk kez anlattı: “İçime attım hep”

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, lohusalık döneminde yaşadığı zorlu süreci tek bir mesajla anlattı. "İçime attım hep dışa vurdu" sözleriyle dikkat çeken Şefkatli, sivilcelerden nöroloji sürecine uzanan sağlık sorunlarını ve duygularını paylaşarak annelere yalnız değilsiniz mesajı verdi.

Yasemin Şefkatli’den duygusal itiraf! Yaşadığı zorluğu ilk kez anlattı: “İçime attım hep” 1

Yasemin Şefkatli, bu kez tatil pozlarıyla değil, anneliğin en zor dönemine dair sözleriyle gündeme geldi. Lohusalık sürecinde yaşadığı fiziksel ve duygusal değişimleri ilk kez bu kadar açık anlatan Şefkatli'nin paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Yasemin Şefkatli’den duygusal itiraf! Yaşadığı zorluğu ilk kez anlattı: “İçime attım hep” 2

Görkemli Düğün, Mutlu Aile Tablosu

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses ile manken Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği çift, 2024 yılında dünyaya gelen ikiz bebekleriyle mutluluklarını taçlandırdı.

Yasemin Şefkatli’den duygusal itiraf! Yaşadığı zorluğu ilk kez anlattı: “İçime attım hep” 3

Çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Özellikle Yasemin Şefkatli Ayel ve Emir adını verdikleri ikizleriyle aile hayatlarını takipçileriyle sık sık paylaşıyor.

Yasemin Şefkatli’den duygusal itiraf! Yaşadığı zorluğu ilk kez anlattı: “İçime attım hep” 4

Lohusalık Sürecini İlk Kez Anlattı

736 bin takipçili hesabında bu kez daha kişisel bir konuya değinen Şefkatli, bir takipçisinin "Ne olur annelikle ilgili daha çok şey paylaş, lohusayım çok zor günler geçiriyorum yalnız olmadığımı bilmek istiyorum" mesajına kayıtsız kalmadı.

Yasemin Şefkatli’den duygusal itiraf! Yaşadığı zorluğu ilk kez anlattı: “İçime attım hep” 5

Mesaj üzerine kendi yaşadıklarını anlatmaya karar veren Şefkatli, süreci şu sözlerle ifade etti:

"Şimdi bazıları baydın diyecek ama ben de bazı dönemlerde birileri de benimle aynı şeyleri yaşıyor mu diye çok düşünüyordum en kötüsü de seni şöyle hafife alanların var olması; 'bunu yaşayan tek sen değilsin abartma' off berbat bir cümle evet tek ben değilim ama benim hissettiklerimi başkaları da yaşıyor diye bastıramaz kimse.. Ki ben çok fazla güçlü kalmaya çalışıp ben iyiyim ya deyip içime attım hep dışa vurdu önce sivilcelerim azdı sonra vücudum kabardı sonra bitmek bilmeyen baş ağrıları sonra nörolog mr sonra ilaç.. siz öyle yapmayın kimseyi umursamayın kolay şey değil asla bu yol ama çok mucizevi bir şey annelik bir can dünyaya getirmek çok büyük şeyler başarıyoruz kızlar"

Yasemin Şefkatli’den duygusal itiraf! Yaşadığı zorluğu ilk kez anlattı: “İçime attım hep” 6

"Hepimiz Yeniden Doğuyoruz"

Ünlü isim, neden şimdi konuştuğunu da yine kendi ifadeleriyle anlattı ve şunları söyledi:

"Niye şimdi paylaşıyorum bunları? 1.si canım öyle istiyor:) 2.si şu an daha berrak her şey 3. Kendimi ve bu süreci böyle geçirenleri daha çok anlıyorum ve geçtiğini görüyorum 2 senenin sonundan bildiriyorum hepimiz farklıyız herkesin süreci farklı ama hepimiz yeniden doğuyoruz yeni biri oluyoruz dünyaya gelenlerde iyileşmeye yardımcı oluyor. Senin bir organın gibi resmen destek oluyor.. ve her şey güzelleşiyor"

Yasemin Şefkatli’den duygusal itiraf! Yaşadığı zorluğu ilk kez anlattı: “İçime attım hep” 7

Bu sözleriyle hem kendi sürecinin geride kaldığını hem de anneliğin zamanla daha anlamlı bir yere oturduğunu vurguladı.

Yasemin Şefkatli’den duygusal itiraf! Yaşadığı zorluğu ilk kez anlattı: “İçime attım hep” 8

"Her Zaman Şıkır Şıkır Değiliz"

Şefkatli, duygusal paylaşımının yanı sıra anneliğin en doğal hallerini göstermeye de devam ediyor. ünlü isim, ikizleri Ayel ve Emir'in yemek saatinden renkli bir video paylaştı. Eğlenceli ama bir o kadar da gerçek anların yer aldığı videoya, "Yemek yedirirken annelere güç ve sabır diliyorum… Her zaman şıkır şıkır değiliz, bazen böyleyiz, yaşasın" notunu ekledi.

Yasemin Şefkatli’den duygusal itiraf! Yaşadığı zorluğu ilk kez anlattı: “İçime attım hep” 9

Geçtiğimiz haftalarda tatil pozlarıyla beğeni yağmuruna tutulan Yasemin Şefkatli, bu kez anneliğin filtresiz ve samimi yönünü göstererek özellikle lohusa annelerden yoğun destek aldı.

Mobil uygulamalarımızı indirin