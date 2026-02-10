Yasemin Şefkatli’den duygusal itiraf! Yaşadığı zorluğu ilk kez anlattı: “İçime attım hep”
İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, lohusalık döneminde yaşadığı zorlu süreci tek bir mesajla anlattı. "İçime attım hep dışa vurdu" sözleriyle dikkat çeken Şefkatli, sivilcelerden nöroloji sürecine uzanan sağlık sorunlarını ve duygularını paylaşarak annelere yalnız değilsiniz mesajı verdi.
Yasemin Şefkatli, bu kez tatil pozlarıyla değil, anneliğin en zor dönemine dair sözleriyle gündeme geldi. Lohusalık sürecinde yaşadığı fiziksel ve duygusal değişimleri ilk kez bu kadar açık anlatan Şefkatli'nin paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
Görkemli Düğün, Mutlu Aile Tablosu
İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses ile manken Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği çift, 2024 yılında dünyaya gelen ikiz bebekleriyle mutluluklarını taçlandırdı.
Çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Özellikle Yasemin Şefkatli Ayel ve Emir adını verdikleri ikizleriyle aile hayatlarını takipçileriyle sık sık paylaşıyor.
Lohusalık Sürecini İlk Kez Anlattı
736 bin takipçili hesabında bu kez daha kişisel bir konuya değinen Şefkatli, bir takipçisinin "Ne olur annelikle ilgili daha çok şey paylaş, lohusayım çok zor günler geçiriyorum yalnız olmadığımı bilmek istiyorum" mesajına kayıtsız kalmadı.
Mesaj üzerine kendi yaşadıklarını anlatmaya karar veren Şefkatli, süreci şu sözlerle ifade etti:
"Şimdi bazıları baydın diyecek ama ben de bazı dönemlerde birileri de benimle aynı şeyleri yaşıyor mu diye çok düşünüyordum en kötüsü de seni şöyle hafife alanların var olması; 'bunu yaşayan tek sen değilsin abartma' off berbat bir cümle evet tek ben değilim ama benim hissettiklerimi başkaları da yaşıyor diye bastıramaz kimse.. Ki ben çok fazla güçlü kalmaya çalışıp ben iyiyim ya deyip içime attım hep dışa vurdu önce sivilcelerim azdı sonra vücudum kabardı sonra bitmek bilmeyen baş ağrıları sonra nörolog mr sonra ilaç.. siz öyle yapmayın kimseyi umursamayın kolay şey değil asla bu yol ama çok mucizevi bir şey annelik bir can dünyaya getirmek çok büyük şeyler başarıyoruz kızlar"