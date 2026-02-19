Yasemin Ergene'nin 14 yaşına giren kızı Emine'yi görenler hayran kaldı

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 11:27 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Doktorlar'ın Ela'sı olarak hayatımıza giren Yasemin Ergene, gözlerden uzak büyüttüğü kızlarından 14 yaşındaki Emine Özilhan ile önceki gün Etiler'de görüntülendi. Sapsarı saçlarıyla gönülleri fetheden Emine'nin son halini görenler "Annesinin kopyası" demeden geçemedi.

Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini, 4 Eylül'de tek celsede sonlandırmıştı. Oyunculuk kariyerini 2011 yılında evlendikten sonra noktalayan ve sade bir yaşam sürmeyi tercih eden Yasemin Ergene, aile hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

2012'de ilk kızı Emine'yi, 2013'te ise ikinci kızı Ela'yı kucağına alan Özilhan'ın, küçük kızına yıllarca canlandırdığı karakterin adını vermesi magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu. 14 yaşındaki Emine ilk kez görüntülendi

KIZININ SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ Gözlerden uzak bir hayat süren ve çocuklarını kameralardan uzak büyütmeyi tercih eden Özilhan, önceki gün büyük kızı Emine ile Etiler'de objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde özel bir tırnak bakım merkezine gelen anne-kızın, yaklaşık 6 saat boyunca mekânda kaldığı öğrenildi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI Akşam saatlerinde çıkış yapan Yasemin Özilhan'ın, kızının görüntülenmemesi için aracını arka kapıya yanaştırdığı görüldü. Ancak tüm çabalara rağmen 14 yaşındaki Emine Özilhan kameralara yansıdı. Gazetecilerin dışarıda beklediğini öğrenen Özilhan, soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti. Anne-kız arka kapıdan hızlı adımlarla çıkarak araçlarına bindi ve mekândan ayrıldı.