Yaşam süresini uzatan uyku düzeni: Bilimin önerdiği 7-1 kuralı nedir?

Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 19:16 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Vitality ve LSE'nin 47 milyon gecelik uyku verisini incelediği araştırma, haftada en az beş gece yedi saat uyuyup her gün aynı saat aralığında yatağa gitmenin ölüm riskini yüzde 24 azaltabileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre bu düzen, ortalama 2 ile 4 yıl ek yaşam süresi sağlayabilir.

Yetersiz uykunun sağlık üzerindeki olumsuz etkileri uzun süredir biliniyor. Ancak yeni bir araştırma, düzenli ve yeterli uykunun yalnızca günlük performansı değil, yaşam süresini de etkileyebileceğini gösteriyor.

📊 47 Milyon Gecelik Veri İncelendi Vitality ile Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu tarafından yapılan çalışmada, 105 bin kişinin giyilebilir cihazlardan elde edilen 47 milyon gecelik uyku verisi analiz edildi. Bu veriler sağlık kayıtları ve sosyoekonomik bilgilerle birlikte değerlendirildi.

Araştırma, İngiltere ve ABD'de insanların yüzde 41'inin gecede yedi saatten az uyuduğunu ortaya koydu. Ayrıca düzenli olarak altı saatten az uyuyan kişilerde erken ölüm riskinin yüzde 20 arttığı belirlendi. Çalışma yalnızca sürenin değil, düzenin de önemli olduğunu ortaya koydu.

⏰ Ölüm Riskinde Yüzde 24 Azalma Veriler, her gece aynı saat aralığında uyuyan ve en az yedi saat uyuyan kişilerin ölüm riskinin yaklaşık yüzde 24 daha düşük olabileceğini gösterdi. Araştırmacılar, bunun 2 ila 4 yıl ek yaşam süresi anlamına gelebileceğini belirtti. Ayrıca şu bilgileri eklediler: ◼Yetersiz beslenmeden ideal beslenmeye geçiş: +4,5 yıl ◼Hareketsiz yaşamdan yüksek aktiviteye geçiş: +6 yıl