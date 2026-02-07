CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Yaşam süresini uzatan uyku düzeni: Bilimin önerdiği 7-1 kuralı nedir?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Vitality ve LSE'nin 47 milyon gecelik uyku verisini incelediği araştırma, haftada en az beş gece yedi saat uyuyup her gün aynı saat aralığında yatağa gitmenin ölüm riskini yüzde 24 azaltabileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre bu düzen, ortalama 2 ile 4 yıl ek yaşam süresi sağlayabilir.

Yaşam süresini uzatan uyku düzeni: Bilimin önerdiği 7-1 kuralı nedir? 1

Yetersiz uykunun sağlık üzerindeki olumsuz etkileri uzun süredir biliniyor. Ancak yeni bir araştırma, düzenli ve yeterli uykunun yalnızca günlük performansı değil, yaşam süresini de etkileyebileceğini gösteriyor.

Yaşam süresini uzatan uyku düzeni: Bilimin önerdiği 7-1 kuralı nedir? 2

📊 47 Milyon Gecelik Veri İncelendi

Vitality ile Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu tarafından yapılan çalışmada, 105 bin kişinin giyilebilir cihazlardan elde edilen 47 milyon gecelik uyku verisi analiz edildi. Bu veriler sağlık kayıtları ve sosyoekonomik bilgilerle birlikte değerlendirildi.

Yaşam süresini uzatan uyku düzeni: Bilimin önerdiği 7-1 kuralı nedir? 3

Araştırma, İngiltere ve ABD'de insanların yüzde 41'inin gecede yedi saatten az uyuduğunu ortaya koydu. Ayrıca düzenli olarak altı saatten az uyuyan kişilerde erken ölüm riskinin yüzde 20 arttığı belirlendi. Çalışma yalnızca sürenin değil, düzenin de önemli olduğunu ortaya koydu.

Yaşam süresini uzatan uyku düzeni: Bilimin önerdiği 7-1 kuralı nedir? 4

⏰ Ölüm Riskinde Yüzde 24 Azalma

Veriler, her gece aynı saat aralığında uyuyan ve en az yedi saat uyuyan kişilerin ölüm riskinin yaklaşık yüzde 24 daha düşük olabileceğini gösterdi. Araştırmacılar, bunun 2 ila 4 yıl ek yaşam süresi anlamına gelebileceğini belirtti. Ayrıca şu bilgileri eklediler:

◼Yetersiz beslenmeden ideal beslenmeye geçiş: +4,5 yıl

◼Hareketsiz yaşamdan yüksek aktiviteye geçiş: +6 yıl

Yaşam süresini uzatan uyku düzeni: Bilimin önerdiği 7-1 kuralı nedir? 5

🔢 "7:1" Kuralı Nedir?

Araştırmacıların önerdiği "7:1" kuralı iki temel unsura dayanıyor:

◾Haftada en az beş gece, en az yedi saat uyumak

◾Her gece uykuya yaklaşık aynı bir saatlik zaman aralığında dalmak

Yaşam süresini uzatan uyku düzeni: Bilimin önerdiği 7-1 kuralı nedir? 6

Yatma saatindeki bir saatlik istikrarın bile ölüm riskini yüzde 31 azaltabileceği ifade edildi. Ancak çalışmaya göre insanların yalnızca yüzde 10'u bu düzeni sürdürüyor. Araştırmacılar, uyku düzeni bozuk kişilerin yüzde 25'inin bu kurala uyması halinde İngiltere'de 39 milyon, ABD'de ise 191 milyon yıl ek yaşam süresi kazanılabileceğini hesapladı.

Yaşam süresini uzatan uyku düzeni: Bilimin önerdiği 7-1 kuralı nedir? 7

🛏️ Uyku Düzeni Nasıl Sağlanır?

Uzmanların önerileri şöyle:

◾Yatma saatini her akşam 20 dakika erkene çekerek kademeli geçiş yapmak

◾Planlanan uyku saatinden 10 saat önce kafeini bırakmak

◾Akşam saatlerinde ağır yemeklerden kaçınmak

◾Yatmadan önce ekran süresini azaltmak

◾Sakin bir gece rutini oluşturmak

Mobil uygulamalarımızı indirin