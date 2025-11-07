Yargıtay'dan emsal karar! TikTok'taki o paylaşımlar boşanma sebebi sayıldı
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşin sosyal medya hesabında aşırı makyajla tanımadığı erkeklerle video paylaşmasını, evlilik birliğini temelinden sarsan davranış olarak değerlendirip boşanma sebebi sayarak noktayı koydu. Yargıtay'a göre, eşlerden birinin sosyal medya platformlarında üçüncü kişilerle aşırı samimi veya uygunsuz içerik paylaşması 'sadakat yükümlülüğünün ihlali' olarak değerlendirilebilir.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 07.11.2025 19:50
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 19:54