Yargıtay'dan emsal karar! TikTok'taki o paylaşımlar boşanma sebebi sayıldı

BOŞANMA KARARI İÇİN HAKLI SEBEP

Yargıtay'a göre, eşlerden birinin sosyal medya platformlarında üçüncü kişilerle aşırı samimi veya uygunsuz içerik paylaşması "sadakat yükümlülüğünün ihlali" olarak değerlendirilebilir. Bu tür davranışların, evlilik birliğini sürdürmeyi diğer eş açısından çekilmez hale getirmesi durumunda boşanma kararı için haklı sebep teşkil edeceği belirtildi.