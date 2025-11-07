Viral Galeri Viral Liste Yargıtay'dan emsal karar! TikTok'taki o paylaşımlar boşanma sebebi sayıldı

Yargıtay'dan emsal karar! TikTok'taki o paylaşımlar boşanma sebebi sayıldı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşin sosyal medya hesabında aşırı makyajla tanımadığı erkeklerle video paylaşmasını, evlilik birliğini temelinden sarsan davranış olarak değerlendirip boşanma sebebi sayarak noktayı koydu. Yargıtay'a göre, eşlerden birinin sosyal medya platformlarında üçüncü kişilerle aşırı samimi veya uygunsuz içerik paylaşması 'sadakat yükümlülüğünün ihlali' olarak değerlendirilebilir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sosyal medya kullanımının evlilik birliği üzerindeki etkisine ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı.

Daire, bir eşin TikTok hesabında aşırı makyajla, tanımadığı erkeklerle birlikte video çekip yayınlamasını "evlilik birliğini temelinden sarsan davranış" olarak değerlendirerek boşanma sebebi sayılabileceğine hükmetti.

(E: 2023/9834, K: 2024/7134) sayılı kararda, Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesinde düzenlenen "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" ilkesine atıf yapıldı. Daire, sosyal medya paylaşımlarının eşin saygınlığını, güven duygusunu ve sadakat yükümlülüğünü zedeleyebileceğine dikkat çekti.

BOŞANMA KARARI İÇİN HAKLI SEBEP
Yargıtay'a göre, eşlerden birinin sosyal medya platformlarında üçüncü kişilerle aşırı samimi veya uygunsuz içerik paylaşması "sadakat yükümlülüğünün ihlali" olarak değerlendirilebilir. Bu tür davranışların, evlilik birliğini sürdürmeyi diğer eş açısından çekilmez hale getirmesi durumunda boşanma kararı için haklı sebep teşkil edeceği belirtildi.

Kararda, teknoloji çağında özel hayat ile kamusal alan arasındaki sınırın giderek belirsizleştiği, bu durumun aile ilişkilerine doğrudan yansıdığı vurgulandı. Yargıtay, sosyal medya paylaşımlarının artık sadece kişisel ifade aracı değil, aynı zamanda hukuki sonuçlar doğurabilecek bir davranış biçimi haline geldiğine işaret etti.

