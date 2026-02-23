Yapay zekada yeni dönem: Süper zeka 2028’e kadar geliyor mu?

Altman'a göre, dünyanın entelektüel kapasitesinin kayda değer bir bölümü veri merkezlerinde toplanabilir. Bu öngörü, yalnızca teknolojik bir sıçramaya değil; aynı zamanda siyasi, ekonomik ve etik sonuçları olacak bir dönüşüme işaret ediyor.

GÜÇ KİMDE TOPLANACAK?

Altman, yapay zekanın tek bir ülkenin ya da şirketin kontrolüne geçmesinin ciddi riskler doğurabileceğini vurguladı. Bu nedenle teknolojinin demokratikleşmesi gerektiğini savundu. Küresel ölçekte bir denetim mekanizması kurulması çağrısında bulunan CEO, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı benzeri bir yapının yapay zeka için de oluşturulabileceğini dile getirdi.

Teknolojik ilerleme uğruna özgürlüklerin feda edilmemesi gerektiğini belirten Altman, "Bazı insanlar kanserin tedavisi karşılığında etkili bir totalitarizmi isteyebilir" sözleriyle çarpıcı bir uyarıda bulundu. Bu tür bir değiş tokuşun kabul edilemez olduğunu açıkça ifade etti.