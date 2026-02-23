Yapay zekada yeni dönem: Süper zeka 2028’e kadar geliyor mu?
OpenAI CEO'su Sam Altman, 2026'da New Delhi'de düzenlenen Hindistan Yapay Zeka Etki Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, 2028'in sonuna kadar süper zekanın erken formlarının ortaya çıkabileceğini söyledi. Altman, yapay zeka gücünün veri merkezlerinde yoğunlaşabileceğine dikkat çekerken, teknolojinin tek elde toplanmaması için küresel denetim mekanizması kurulması çağrısında bulundu.
Altman'a göre, dünyanın entelektüel kapasitesinin kayda değer bir bölümü veri merkezlerinde toplanabilir. Bu öngörü, yalnızca teknolojik bir sıçramaya değil; aynı zamanda siyasi, ekonomik ve etik sonuçları olacak bir dönüşüme işaret ediyor.
GÜÇ KİMDE TOPLANACAK?
Altman, yapay zekanın tek bir ülkenin ya da şirketin kontrolüne geçmesinin ciddi riskler doğurabileceğini vurguladı. Bu nedenle teknolojinin demokratikleşmesi gerektiğini savundu. Küresel ölçekte bir denetim mekanizması kurulması çağrısında bulunan CEO, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı benzeri bir yapının yapay zeka için de oluşturulabileceğini dile getirdi.
Teknolojik ilerleme uğruna özgürlüklerin feda edilmemesi gerektiğini belirten Altman, "Bazı insanlar kanserin tedavisi karşılığında etkili bir totalitarizmi isteyebilir" sözleriyle çarpıcı bir uyarıda bulundu. Bu tür bir değiş tokuşun kabul edilemez olduğunu açıkça ifade etti.
HİNDİSTAN, OPENAI'IN EN HIZLI BÜYÜYEN PAZARI
Zirvede paylaşılan veriler, Hindistan'daki büyümenin boyutunu ortaya koydu. Haftalık 100 milyonu aşkın kişi ChatGPT kullanıyor. Bu kitlenin üçte birinden fazlasını öğrenciler oluşturuyor. ABD'nin ardından en büyük ikinci kullanıcı tabanına sahip olan Hindistan, şirketin en hızlı genişleyen pazarı konumunda.
OpenAI, bu büyümeyi desteklemek amacıyla Tata Consultancy Services ile iş birliğine gitti. Küresel Stargate girişiminin parçası olan proje kapsamında Hindistan'da 100 megavat kapasiteyle başlayacak ve 1 gigavata kadar çıkabilecek bir yapay zekâ veri merkezi altyapısı kurulacak. Tesis, en gelişmiş modellerin ülke içinde çalıştırılmasına olanak sağlayacak.
CEO'lardan Daha Başarılı Sistemler
Altman, yapay zekânın iş dünyasında ciddi kırılmalar yaratacağını kabul ediyor. Önemli ölçüde istihdam kaybı yaşanabileceğini ancak yeni iş alanlarının da ortaya çıkacağını düşünüyor. Daha da dikkat çekici olan ise şu iddiası: Gelişmiş yapay zekâ sistemleri, büyük şirketlerin CEO'larından ve en iyi araştırmacı bilim insanlarından daha iyi performans gösterebilir.
Bu değerlendirme, yalnızca otomasyon değil; karar alma süreçlerinin de kökten değişebileceği anlamına geliyor.