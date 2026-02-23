CANLI YAYIN
Yapay zekada yeni dönem: Süper zeka 2028’e kadar geliyor mu?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

OpenAI CEO'su Sam Altman, 2026'da New Delhi'de düzenlenen Hindistan Yapay Zeka Etki Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, 2028'in sonuna kadar süper zekanın erken formlarının ortaya çıkabileceğini söyledi. Altman, yapay zeka gücünün veri merkezlerinde yoğunlaşabileceğine dikkat çekerken, teknolojinin tek elde toplanmaması için küresel denetim mekanizması kurulması çağrısında bulundu.

Altman'a göre, dünyanın entelektüel kapasitesinin kayda değer bir bölümü veri merkezlerinde toplanabilir. Bu öngörü, yalnızca teknolojik bir sıçramaya değil; aynı zamanda siyasi, ekonomik ve etik sonuçları olacak bir dönüşüme işaret ediyor.

GÜÇ KİMDE TOPLANACAK?

Altman, yapay zekanın tek bir ülkenin ya da şirketin kontrolüne geçmesinin ciddi riskler doğurabileceğini vurguladı. Bu nedenle teknolojinin demokratikleşmesi gerektiğini savundu. Küresel ölçekte bir denetim mekanizması kurulması çağrısında bulunan CEO, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı benzeri bir yapının yapay zeka için de oluşturulabileceğini dile getirdi.

Teknolojik ilerleme uğruna özgürlüklerin feda edilmemesi gerektiğini belirten Altman, "Bazı insanlar kanserin tedavisi karşılığında etkili bir totalitarizmi isteyebilir" sözleriyle çarpıcı bir uyarıda bulundu. Bu tür bir değiş tokuşun kabul edilemez olduğunu açıkça ifade etti.

HİNDİSTAN, OPENAI'IN EN HIZLI BÜYÜYEN PAZARI

Zirvede paylaşılan veriler, Hindistan'daki büyümenin boyutunu ortaya koydu. Haftalık 100 milyonu aşkın kişi ChatGPT kullanıyor. Bu kitlenin üçte birinden fazlasını öğrenciler oluşturuyor. ABD'nin ardından en büyük ikinci kullanıcı tabanına sahip olan Hindistan, şirketin en hızlı genişleyen pazarı konumunda.

OpenAI, bu büyümeyi desteklemek amacıyla Tata Consultancy Services ile iş birliğine gitti. Küresel Stargate girişiminin parçası olan proje kapsamında Hindistan'da 100 megavat kapasiteyle başlayacak ve 1 gigavata kadar çıkabilecek bir yapay zekâ veri merkezi altyapısı kurulacak. Tesis, en gelişmiş modellerin ülke içinde çalıştırılmasına olanak sağlayacak.

CEO'lardan Daha Başarılı Sistemler

Altman, yapay zekânın iş dünyasında ciddi kırılmalar yaratacağını kabul ediyor. Önemli ölçüde istihdam kaybı yaşanabileceğini ancak yeni iş alanlarının da ortaya çıkacağını düşünüyor. Daha da dikkat çekici olan ise şu iddiası: Gelişmiş yapay zekâ sistemleri, büyük şirketlerin CEO'larından ve en iyi araştırmacı bilim insanlarından daha iyi performans gösterebilir.

Bu değerlendirme, yalnızca otomasyon değil; karar alma süreçlerinin de kökten değişebileceği anlamına geliyor.

ÖNÜMÜZDEKİ YILLAR KRİTİK

Altman konuşmasını, insanlığın bir yol ayrımında olduğu mesajıyla tamamladı. Önümüzdeki birkaç yılın belirleyici olacağını ifade etti. Ya yapay zeka insanları güçlendiren bir araç olacak ya da güç dar bir çevrede toplanacak.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Süper zeka nedir, yapay zekadan farkı ne?

Süper zeka, insan zekasını birçok alanda geride bırakabilecek gelişmiş yapay zekâ sistemlerini ifade eder. Mevcut yapay zekâ uygulamaları belirli görevlerde uzmanlaşırken, süper zeka çok yönlü ve insanüstü karar alma kapasitesiyle tanımlanır.

Süper zeka ne zaman çıkacak?

OpenAI CEO'su Sam Altman, 2028 yılı sonuna kadar süper zekanın erken formlarının ortaya çıkabileceğini belirtmiştir. Bu tarih, yapay zeka teknolojilerinde kritik bir eşik olarak değerlendirilmektedir.

Yapay zeka CEO'ların yerini alacak mı?

Gelişmiş yapay zeka sistemlerinin stratejik karar alma süreçlerinde CEO'lardan daha başarılı olabileceği öne sürülmektedir. Ancak bunun tamamen insan yönetimini ortadan kaldırmasından ziyade iş yapış biçimlerini dönüştürmesi beklenmektedir.

Yapay zeka işsizliğe neden olacak mı?

Otomasyon bazı meslekleri ortadan kaldırabilir. Ancak yeni teknoloji temelli iş alanlarının oluşması ve iş gücünün yeniden şekillenmesi beklenmektedir.

Yapay zeka neden küresel denetime ihtiyaç duyuyor?

Yapay zeka gücünün tek bir ülke veya şirketin kontrolünde toplanması ekonomik ve siyasi riskler doğurabilir. Bu nedenle uluslararası bir yapay zeka denetim mekanizması kurulması önerilmektedir.

