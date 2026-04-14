Yalnızlık hafızayı zayıflatıyor mu? 10 bin kişilik araştırmada şaşırtan sonuç

DEMANS RİSKİNE KARŞI TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Yalnızlık ve sosyal izolasyon uzun süredir demans için olası risk faktörleri arasında gösteriliyor. Ancak bilimsel çalışmalar bu konuda farklı sonuçlar ortaya koyabiliyor. Bazı araştırmalar yalnızlığın bilişsel gerilemeyi hızlandırabileceğini öne sürerken bazıları ise bu ilişkinin sanıldığı kadar güçlü olmadığını savunuyor.

Bu analiz ise yalnızlığın hafıza performansıyla bağlantılı olabileceğini, ancak hafıza kaybının hızını doğrudan artırmadığını göstererek tartışmaya yeni bir veri ekliyor.