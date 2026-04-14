Yalnızlık hafızayı zayıflatıyor mu? 10 bin kişilik araştırmada şaşırtan sonuç

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Avrupa'da 10 binden fazla yaşlıyla yürütülen uzun süreli veri analizi, yalnızlık hissinin hafıza testlerindeki ilk performansı düşürebildiğini ortaya koydu. Ancak sonuçlar, yalnızlığın yıllar içindeki hafıza kaybını hızlandırmadığını gösterdi.

Yalnızlık duygusunun yaşlı yetişkinlerde hafıza performansını etkileyebileceği uzun zamandır tartışılıyor. Avrupa genelinde binlerce kişinin verisinin incelendiği geniş kapsamlı analiz, bu konuda dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Bulgular, yalnızlığın hafıza testlerindeki ilk sonuçları etkileyebildiğini ancak zaman içinde hafıza kaybını hızlandırmadığını gösteriyor.

AVRUPA GENELİNDE BİNLERCE KİŞİ İNCELENDİ

Araştırmada Avrupa'nın 12 ülkesinden katılımcıların verileri incelendi. Çalışmaya 65 ile 94 yaş arasında 10.217 kişi dahil edildi. Katılımcıların bilişsel performansı yıllar boyunca takip edildi ve yalnızlık düzeyleri ile hafıza değişimleri birlikte değerlendirildi.

Araştırma verileri, yaşlanma ve sağlık süreçlerini uzun süre boyunca izleyen uluslararası bir veri projesinden elde edildi. Bu sayede yalnızlık hissinin zaman içinde hafıza üzerindeki etkisi daha ayrıntılı biçimde analiz edildi.

YALNIZLIK HAFIZAYI NASIL ETKİLİYOR?

Analiz sonuçları iki önemli noktayı ortaya koydu:

  • Yalnızlık hissi yüksek olan kişiler, hafıza testlerinde başlangıçta daha düşük puan aldı.
  • Buna rağmen yıllar içindeki hafıza gerileme hızı, yalnızlık yaşamayan kişilerle benzer çıktı.

Başka bir deyişle yalnızlık, hafızanın başlangıç seviyesini etkileyebilir; fakat yıllar içindeki gerileme hızını tek başına belirleyen bir unsur olmayabilir.

HAFIZA TESTİ NASIL UYGULANDI?

Araştırmacılar hafıza performansını ölçmek için iki aşamalı bir yöntem kullandı. Katılımcıların bilgileri hem hemen hem de belirli bir süre sonra hatırlayıp hatırlamadıkları ölçüldü.

Test türüNasıl uygulandı
Anlık hatırlamaKatılımcılardan okunan 10 kelimeyi hemen tekrar etmeleri istendi
Gecikmeli hatırlamaAynı kelimeler kısa bir süre sonra yeniden soruldu
AVRUPA'DA YALNIZLIK ORANLARI

Veriler incelendiğinde yalnızlık hissinin Avrupa'nın farklı bölgelerinde farklı oranlarda görüldüğü ortaya çıktı. Özellikle Güney Avrupa'da yalnızlık oranlarının diğer bölgelere göre daha yüksek olduğu belirlendi.

BölgeYüksek yalnızlık oranı
Güney Avrupa%12
Doğu Avrupa%9
Kuzey Avrupa%9
Orta Avrupa%6

Araştırmanın başlangıcında katılımcıların büyük bölümü düşük ya da orta düzeyde yalnızlık bildirdi. Yüksek yalnızlık yaşayanların oranı ise yaklaşık yüzde 8 olarak kaydedildi.

DEMANS RİSKİNE KARŞI TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Yalnızlık ve sosyal izolasyon uzun süredir demans için olası risk faktörleri arasında gösteriliyor. Ancak bilimsel çalışmalar bu konuda farklı sonuçlar ortaya koyabiliyor. Bazı araştırmalar yalnızlığın bilişsel gerilemeyi hızlandırabileceğini öne sürerken bazıları ise bu ilişkinin sanıldığı kadar güçlü olmadığını savunuyor.

Bu analiz ise yalnızlığın hafıza performansıyla bağlantılı olabileceğini, ancak hafıza kaybının hızını doğrudan artırmadığını göstererek tartışmaya yeni bir veri ekliyor.

UZMANLAR NEDEN YALNIZLIK TARAMASI ÖNERİYOR?

Uzmanlara göre yalnızlık yine de göz ardı edilmemesi gereken bir durum. Çünkü yalnızlık sadece bilişsel sağlıkla değil, aynı zamanda ruh sağlığı ve genel yaşam kalitesiyle de yakından ilişkili. Bu nedenle araştırmacılar, yaşlı bireylerde yalnızlık durumunun düzenli olarak değerlendirilmesinin bilişsel sağlık kontrollerinin bir parçası olabileceğini belirtiyor.

