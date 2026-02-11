WhatsApp Android arayüzü yenileniyor: Yeni tasarım özellikleri ve detaylar

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 20:07 ahaber.com.tr Haber Merkezi

WhatsApp, iOS için TestFlight üzerinden yayınladığı 26.5.10.76 beta sürümüyle ayarlar sayfasını kapak fotoğraflı yeni tasarımla yeniliyor. Özellik şimdilik sınırlı sayıda kullanıcıya açık. Profil simgesi sekmeye taşınırken çoklu hesap desteği de daha görünür hale geliyor.

WhatsApp, iOS kullanıcıları için arayüzde dikkat çeken bir değişikliği test etmeye başladı. TestFlight Beta Programı üzerinden yayımlanan 26.5.10.76 sürümüyle birlikte ayarlar sayfası yeni bir görünüme kavuşuyor. Güncelleme hem tasarımı sadeleştiriyor hem de çoklu hesap kullanımını daha belirgin hale getiriyor.

🖼️ Ayarlar Sayfasına Kapak Fotoğrafı Geliyor Yeni tasarımın en dikkat çeken unsuru kapak fotoğrafı alanı. Henüz kullanıcıların kendi görsellerini eklemesine izin verilmiyor. Ancak ayarlar sekmesinin üst bölümünde varsayılan bir kapak görseli yer alıyor. Ancak bu adım, ileride profil sayfalarının daha kişisel hale geleceğini gösteriyor. Kapak fotoğraflarının sohbet bilgi ekranında da yer alması planlanıyor.

🔄 Profil Simgesi Daha Görünür Yeni tasarımda profil fotoğrafı artık tablo görünümündeki hücre içinde yer almıyor. Görsel, ekranın ortasına alınmış durumda. Daha sade ve modern bir görünüm hedefleniyor. Ayrıca sekme çubuğundaki profil simgesi, aktif hesabın hangisi olduğunu anında gösteriyor. Bu detay özellikle çoklu hesap kullananlar için önemli.

👤 Çoklu Hesap Daha Net WhatsApp, aynı uygulama içinde birden fazla hesap kullanımını kademeli olarak yaygınlaştırıyor. Böylece kullanıcılar ikinci bir cihaza ya da WhatsApp Business uygulamasına ihtiyaç duymadan iki hesabı yönetebiliyor.