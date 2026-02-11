CANLI YAYIN
WhatsApp Android arayüzü yenileniyor: Yeni tasarım özellikleri ve detaylar

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

WhatsApp, iOS için TestFlight üzerinden yayınladığı 26.5.10.76 beta sürümüyle ayarlar sayfasını kapak fotoğraflı yeni tasarımla yeniliyor. Özellik şimdilik sınırlı sayıda kullanıcıya açık. Profil simgesi sekmeye taşınırken çoklu hesap desteği de daha görünür hale geliyor.

WhatsApp Android arayüzü yenileniyor: Yeni tasarım özellikleri ve detaylar 1

WhatsApp, iOS kullanıcıları için arayüzde dikkat çeken bir değişikliği test etmeye başladı. TestFlight Beta Programı üzerinden yayımlanan 26.5.10.76 sürümüyle birlikte ayarlar sayfası yeni bir görünüme kavuşuyor. Güncelleme hem tasarımı sadeleştiriyor hem de çoklu hesap kullanımını daha belirgin hale getiriyor.

WhatsApp Android arayüzü yenileniyor: Yeni tasarım özellikleri ve detaylar 2

🖼️ Ayarlar Sayfasına Kapak Fotoğrafı Geliyor

Yeni tasarımın en dikkat çeken unsuru kapak fotoğrafı alanı. Henüz kullanıcıların kendi görsellerini eklemesine izin verilmiyor. Ancak ayarlar sekmesinin üst bölümünde varsayılan bir kapak görseli yer alıyor. Ancak bu adım, ileride profil sayfalarının daha kişisel hale geleceğini gösteriyor. Kapak fotoğraflarının sohbet bilgi ekranında da yer alması planlanıyor.

WhatsApp Android arayüzü yenileniyor: Yeni tasarım özellikleri ve detaylar 3

🔄 Profil Simgesi Daha Görünür

Yeni tasarımda profil fotoğrafı artık tablo görünümündeki hücre içinde yer almıyor. Görsel, ekranın ortasına alınmış durumda. Daha sade ve modern bir görünüm hedefleniyor. Ayrıca sekme çubuğundaki profil simgesi, aktif hesabın hangisi olduğunu anında gösteriyor. Bu detay özellikle çoklu hesap kullananlar için önemli.

WhatsApp Android arayüzü yenileniyor: Yeni tasarım özellikleri ve detaylar 4

👤 Çoklu Hesap Daha Net

WhatsApp, aynı uygulama içinde birden fazla hesap kullanımını kademeli olarak yaygınlaştırıyor. Böylece kullanıcılar ikinci bir cihaza ya da WhatsApp Business uygulamasına ihtiyaç duymadan iki hesabı yönetebiliyor.

WhatsApp Android arayüzü yenileniyor: Yeni tasarım özellikleri ve detaylar 5

Hesap değiştirildiğinde sekme çubuğundaki profil simgesi de otomatik olarak güncelleniyor. Bu da hangi hesabın aktif olduğunu net biçimde gösteriyor.

WhatsApp Android arayüzü yenileniyor: Yeni tasarım özellikleri ve detaylar 6

Kapak fotoğraflı yeni ayarlar sayfası şu anda yalnızca TestFlight üzerinden en son beta sürümünü yükleyen bazı kullanıcılara açık. WhatsApp, performansı izlemek ve olası sorunları gidermek için özelliği aşamalı olarak dağıtıyor.

