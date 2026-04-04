Virüslerin gizli dünyası: Birbirleriyle konuştukları kanıtlandı

Bilim insanları virüslerin yalnızca hücreleri enfekte eden basit organizmalar olmadığını, aynı zamanda birbirleriyle iletişim kurabildiğini gösteren yeni bulgulara ulaştı. Yapılan araştırma, bazı virüslerin diğer virüslerin gönderdiği kimyasal sinyalleri dinleyebildiğini ve bu bilgilere göre davranış değiştirebildiğini ortaya koydu.

VİRÜSLER BİRBİRLERİNİN MESAJLARINI DİNLEYEBİLİYOR

Virüsler genellikle yalnızca hücreleri enfekte eden basit yapılar olarak görülür. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar bu görüşün eksik olduğunu ortaya koyuyor. Birleşik Krallık'taki Exeter Üniversitesi araştırmacıları, bazı virüslerin birbirlerine gönderilen kimyasal sinyalleri algılayabildiğini tespit etti.

Çalışmanın sonuçları bilim dünyasının saygın dergilerinden Cell'de yayımlandı. Araştırma, virüslerin çevre koşullarına göre davranışlarını değiştirebildiğini ve bunun bazen rakip virüsler tarafından manipüle edilebildiğini gösteriyor.