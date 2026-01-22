CANLI YAYIN
Usta oyuncu Cihan Ünal 80 yaşına girdi! Kızı Yağmur Ünal’dan nostaljik kutlama

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Usta oyuncu Cihan Ünal 80 yaşına bastı. Kızı Yağmur Ünal, babasının doğum gününü sosyal medyada paylaştığı çocukluk fotoğrafı ve "Mutlu yıllar babişkom" notuyla kutladı. Nostalji dolu aile karesi kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Türk tiyatro ve sinemasının önemli isimlerinden Cihan Ünal, 80'inci yaşını geride bıraktı. Ünal'ın doğum günü, kızı Yağmur Ünal'ın sosyal medyada yaptığı içten paylaşımla gündeme taşındı.

Duygusal Bir Kutlama

Yapımcı kimliğiyle tanınan Yağmur Ünal, babasıyla birlikte çekilmiş bir çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına "Mutlu yıllar babişkom. Seni seviyorum" notunu düşen Ünal'ın mesajı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Samimi kare, baba-kız arasındaki güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi. Takipçileri, usta oyuncuya sağlıklı ve uzun bir ömür dileyen mesajlar paylaştı.

Nostalji Dolu Aile Karesi

Yağmur Ünal, ilk paylaşımın ardından bir fotoğraf daha yayımladı. Bu kez karede annesi Türkan Şoray, babası Cihan Ünal ve bebeklik hali yer aldı. Yıllar öncesine ait aile fotoğrafı, sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi.

80 Yıllık Sanat Yolculuğu

Cihan Ünal, tiyatro sahnesinden beyaz perdeye uzanan kariyeri boyunca pek çok unutulmaz projede yer aldı. Disiplini ve sahne hakimiyetiyle kuşaklar boyu izleyicinin hafızasında yer edindi.

80'inci yaşını kutlayan sanatçı, bu anlamlı günde ailesinin ve sevenlerinin mesajlarıyla bir kez daha gündeme geldi. Yağmur Ünal'ın paylaşımı ise sadece bir doğum günü kutlaması değil, aynı zamanda güçlü bir aile bağının da yansıması oldu.

