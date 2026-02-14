CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Ünlüler Sevgililer Günü’nde aşk tazeledi! Kim ne paylaştı?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

14 Şubat Sevgililer Günü'nde ünlü isimler romantizm yarışına girdi! Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan paylaşımlar, takipçileri mest etti. İşte magazin dünyasının kalbini ısıtan o çok özel kareler...

Ünlüler Sevgililer Günü’nde aşk tazeledi! Kim ne paylaştı? 1

14 Şubat Sevgililer Günü, sanat, spor ve televizyon dünyasının ünlü isimlerinin romantik paylaşımlarıyla renklendi. Sosyal medyada art arda gelen aşk dolu kareler ve duygusal mesajlar, takipçilerin beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Tescili güzel Demet Şener, Sevgililer Günü'nü sevgilisi Tolga Arman'ın gönderdiği zarif bir çiçekle kutladı. Aşk dolu bir diğer paylaşım ise Feyyaz Şerifoğlu'ndan geldi.

İşte bu özel günde aşklarını bir kez daha haykıran ünlü isimler...

Ünlüler Sevgililer Günü’nde aşk tazeledi! Kim ne paylaştı? 2

Demet Şener

Ünlüler Sevgililer Günü’nde aşk tazeledi! Kim ne paylaştı? 3

Feyyaz Şerifoğlu - Merve Dinçkol

Ünlüler Sevgililer Günü’nde aşk tazeledi! Kim ne paylaştı? 4

Esra Erol - Ali Özbir

Ünlüler Sevgililer Günü’nde aşk tazeledi! Kim ne paylaştı? 5

Demet Akalın - Okan Kurt

Ünlüler Sevgililer Günü’nde aşk tazeledi! Kim ne paylaştı? 6

Buse Terim

Ünlüler Sevgililer Günü’nde aşk tazeledi! Kim ne paylaştı? 7

Hande Soral - İsmail Demirci

Ünlüler Sevgililer Günü’nde aşk tazeledi! Kim ne paylaştı? 8

Hazal Çağlar- Samet Akaydın

Ünlüler Sevgililer Günü’nde aşk tazeledi! Kim ne paylaştı? 9

Melisa Ural

Ünlüler Sevgililer Günü’nde aşk tazeledi! Kim ne paylaştı? 10

İlayda Alişan

Mobil uygulamalarımızı indirin