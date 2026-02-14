Ünlüler Sevgililer Günü’nde aşk tazeledi! Kim ne paylaştı?

14 Şubat Sevgililer Günü, sanat, spor ve televizyon dünyasının ünlü isimlerinin romantik paylaşımlarıyla renklendi. Sosyal medyada art arda gelen aşk dolu kareler ve duygusal mesajlar, takipçilerin beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Tescili güzel Demet Şener, Sevgililer Günü'nü sevgilisi Tolga Arman'ın gönderdiği zarif bir çiçekle kutladı. Aşk dolu bir diğer paylaşım ise Feyyaz Şerifoğlu'ndan geldi.

İşte bu özel günde aşklarını bir kez daha haykıran ünlü isimler...