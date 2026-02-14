Ünlüler Sevgililer Günü’nde aşk tazeledi! Kim ne paylaştı?
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
14 Şubat Sevgililer Günü'nde ünlü isimler romantizm yarışına girdi! Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan paylaşımlar, takipçileri mest etti. İşte magazin dünyasının kalbini ısıtan o çok özel kareler...
14 Şubat Sevgililer Günü, sanat, spor ve televizyon dünyasının ünlü isimlerinin romantik paylaşımlarıyla renklendi. Sosyal medyada art arda gelen aşk dolu kareler ve duygusal mesajlar, takipçilerin beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Tescili güzel Demet Şener, Sevgililer Günü'nü sevgilisi Tolga Arman'ın gönderdiği zarif bir çiçekle kutladı. Aşk dolu bir diğer paylaşım ise Feyyaz Şerifoğlu'ndan geldi.
İşte bu özel günde aşklarını bir kez daha haykıran ünlü isimler...
Demet Şener
Feyyaz Şerifoğlu - Merve Dinçkol
Esra Erol - Ali Özbir
Demet Akalın - Okan Kurt