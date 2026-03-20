Ünlü isimler Darülaceze sakinleriyle iftarda buluştu

Bilal Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar buluşması; spor, sanat ve iş dünyasının dev isimlerini aynı masada bir araya getirdi. Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kadar pek çok ünlü sima, Darülaceze sakinleriyle Ramazan'ın bereketini ve sevincini paylaştı.

Darülaceze Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel iftar programı, bu yıl da toplumun her kesiminden önemli figürleri bir araya getirdi.

Bilal Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen geceye, İstanbul Valisi Davut Gül, Mustafa Varank, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hülya Avşar, Sinan Akçıl gibi birçok isim katıldı.

"MERHAMETİN ÖNEMLİ DİREKLERİNDEN BİR TANESİ BU KURUM"

İftarın ardından konuşan Bilal Erdoğan, "Bizim Darülaceze'de yaptığımız klasik bir ağırlama usulü… Misafirlerimizi davet edip sakinlerimizle birlikte oturtuyoruz. Sakinlerimizin yediği yemekleri ikram ediyoruz. Bu akşam mutfağımızda ikram ettiğimiz yemeklerimiz de sakinlerimizin Darülaceze'de yedikleri yemekler. Rabbim tuttuğunuz oruçlarınızı kabul etsin. Ramazan'a veda ediyoruz. Dünyanın ümidini kestiği duyguları yaşamak ve yaşatmak için de hep birlikte el ele vererek çalışalım. Dünyada gerçekten merhametin önemli direklerinden bir tanesi bu kurum" dedi.

Yemeğin ardından Bilal Erdoğan ve beraberindekiler odalar gezerek yaşlılara hediyeler takdim etti.

"BURAYA HER ZAMAN GELİYORUM"

Darülaceze'yi ziyaret etmeyi sevdiğini söyleyen Hülya Avşar,"Buraya her zaman geliyorum" dedi. Sahne çalışmaları için Avşar, "Savaş dolayısıyla keyfim yok, üzülüyorum. İçimden sahneye çıkmak gelmiyor" diye konuştu.

"BAKICISIZ İDARE EDİYORUZ"

Eşi Emir Benderlioğlu'nun olmama hakkında konuşan Ceren Benderlioğlu, "Nur'la vakit geçiriyor. Bakıcı olmadan idare ediyoruz. Anneanne ve babaanne ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Acun Ilıcalı, "Güzel bir Ramazan geçirdik. Böyle organizasyona davet edildiğim için mutluyum" şeklinde konuştu.

LİMONLA ZAYIFLIYOR

Kilo verdiği görülen Mehmet Yalçınkaya, "Program olmadığı zaman kilo veriyorum. Limon suyuna borçluyum. Türk kahvesine yarım limon sıkıyorum. Ciddi kilo verdiriyor" dedi.

Darülaceze'de vefa buluşması!

