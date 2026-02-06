Üniversite öğrencileri için yeni karar! Mezun olmadan önce staj şartı geliyor

Üniversite öğrencilerinin mezun olmadan önce iş ortamında deneyim kazanmasını amaçlayan yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte yükseköğretimde uygulamalı eğitim süresi en az bir dönem olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle üniversitelerde uygulamalı eğitim zorunlu hale geldi. Ön lisansta en az 1, lisansta ise en az 1 dönem staj yapılacak. Yeni modelle teorik eğitim ve işletmede mesleki uygulama süreleri yeniden düzenlenirken, sözleşme ve kalite kriterleri de netleştirildi.

Teorik Eğitim ve Staj Dengesi Yeniden Kuruldu "Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile sistem daha net bir çerçeveye kavuşturuldu.

Yeni modele göre: 📌 Ön Lisans Programları ◾ 3 dönem teorik + 1 dönem uygulamalı eğitim (staj)

veya

◾2 dönem teorik + 2 dönem uygulamalı eğitim 📌 Lisans Programları ◾ 7 dönem teorik + 1 dönem uygulamalı eğitim

veya

◾6 dönem teorik + 2 dönem uygulamalı eğitim Bu yapı sayesinde öğrencilerin öğrenme kazanımlarını doğrudan iş ortamında geliştirmesi hedefleniyor.

YÖK'e Yeni Yetkiler Düzenlemeyle birlikte "işletmede mesleki eğitim" kavramı, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ile uyumlu hale getirildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK): 📌Program tasarımlarını TYYÇ kazanımlarına göre belirleyecek, 📌Uygulamalı eğitim süresini netleştirecek, 📌Uzun dönemli uygulamaların usul ve esaslarını oluşturacak. Ayrıca sektör ihtiyaçları ile öğrenme kazanımlarının uyumlu olması zorunlu olacak. Böylece üniversiteler arasında standartlaşma sağlanması amaçlanıyor.