Üniversite öğrencileri için yeni karar! Mezun olmadan önce staj şartı geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Üniversite öğrencilerinin mezun olmadan önce iş ortamında deneyim kazanmasını amaçlayan yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte yükseköğretimde uygulamalı eğitim süresi en az bir dönem olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle üniversitelerde uygulamalı eğitim zorunlu hale geldi. Ön lisansta en az 1, lisansta ise en az 1 dönem staj yapılacak. Yeni modelle teorik eğitim ve işletmede mesleki uygulama süreleri yeniden düzenlenirken, sözleşme ve kalite kriterleri de netleştirildi.

Teorik Eğitim ve Staj Dengesi Yeniden Kuruldu

"Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile sistem daha net bir çerçeveye kavuşturuldu.

Yeni modele göre:

📌 Ön Lisans Programları

  • 3 dönem teorik + 1 dönem uygulamalı eğitim (staj)
  • veya
  • 2 dönem teorik + 2 dönem uygulamalı eğitim

📌 Lisans Programları

  • 7 dönem teorik + 1 dönem uygulamalı eğitim
  • veya
  • 6 dönem teorik + 2 dönem uygulamalı eğitim

Bu yapı sayesinde öğrencilerin öğrenme kazanımlarını doğrudan iş ortamında geliştirmesi hedefleniyor.

YÖK'e Yeni Yetkiler

Düzenlemeyle birlikte "işletmede mesleki eğitim" kavramı, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ile uyumlu hale getirildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK):

📌Program tasarımlarını TYYÇ kazanımlarına göre belirleyecek,

📌Uygulamalı eğitim süresini netleştirecek,

📌Uzun dönemli uygulamaların usul ve esaslarını oluşturacak.

Ayrıca sektör ihtiyaçları ile öğrenme kazanımlarının uyumlu olması zorunlu olacak. Böylece üniversiteler arasında standartlaşma sağlanması amaçlanıyor.

Öğrenciler İşletme Kurallarına Tabi Olacak

Uygulamalı eğitim süresince öğrenciler, işletmede bulundukları dönem boyunca hem Yükseköğretim Kanunu'nun 54. maddesine hem de iş yerinin çalışma kurallarına tabi olacak. Bu süreçte keyfi uygulamaların önüne geçilmesi için sözleşme içeriğine dair kalite kriterleri de tanımlandı.

Sözleşmede mutlaka yer alacak unsurlar şöyle:

◾Öğrencinin işletmedeki öğrenme kazanımları

◾Görev tanımı

◾Değerlendirme yöntemleri

◾İş sağlığı ve güvenliği önlemleri

Koordineli Komisyon Yapısı Kurulacak

Sistemin bütüncül yürütülmesi için hem YÖK düzeyinde hem de üniversitelerde koordineli çalışan komisyonlar oluşturulacak. Amaç, uygulamalı eğitimin planlanmasından değerlendirilmesine kadar sürecin tek elden ve standartlara uygun biçimde yönetilmesi.

Yeni düzenleme, üniversite eğitiminde teorik bilgi ile saha deneyimi arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefliyor. Mezuniyet öncesinde en az bir dönem iş deneyimi kazanacak öğrenciler için artık uygulamalı eğitim istisna değil, sistemin temel bir parçası olacak.

