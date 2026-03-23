Hatırlanacağı üzere, 2022 yılında yürürlüğe giren benzer düzenleme milyonlarca öğrenciye dönüş imkanı sağlamıştı. Yeni modelin de geniş bir kitleyi etkilemesi bekleniyor.

Sabah Gazetesi'nde yer alan ahbaere göre, taslak düzenlemeye göre öğrenci affı, 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra üniversiteyle ilişiği kesilen ya da kaydını yenilemeyen öğrencileri kapsayacak. Bu sayede eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan binlerce kişi, yeniden yükseköğretim sistemine dahil olabilecek.

YARI SÜRE ŞARTI GETİRİLİYOR

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri ise "yarı süre" kriteri oldu. Buna göre affan yararlanmak isteyen ön lisans ve lisans öğrencilerinin, kayıtlı oldukları programın en az yarısını tamamlamış olması gerekecek.

Örneğin 4 yıllık bir lisans programında eğitim gören bir öğrencinin, en az 2 yıl boyunca kayıt yaptırmış olması şartı aranacak. Bu kriterle, sistem dışında kalan ancak eğitim sürecine belirli ölçüde devam etmiş öğrencilerin hedeflendiği belirtiliyor.