Üniversite kaydı silinenlere büyük fırsat! Affın ayrıntıları ortaya çıktı
Üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren yeni af düzenlemesinin ana hatları netleşiyor. Hazırlanan taslağa göre 1 Temmuz 2022 sonrası üniversiteyle ilişiği kesilenler affa dahil edilecek, başvuru için ise eğitim süresinin en az yarısının tamamlanmış olması şartı aranacak. Düzenleme yalnızca lisans ve ön lisansla sınırlı kalmayabilir; lisansürstü öğrencileri de kapsayacak alternatifler üzeinde çalışılıyor.
Yükseköğretim sistemine yönelik kapsamlı değişiklikler içeren yeni kanun teklifinde, uzun süredir beklenen öğrenci affına ilişkin modelin çerçevesi ortaya çıkmaya başladı. Yapılan hazırlıklara göre düzenleme, son yıllarda çeşitli nedenlerle üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim kapısını aralayacak.
KAPSAM 2022 SONRASINI İÇERECEK
Sabah Gazetesi'nde yer alan ahbaere göre, taslak düzenlemeye göre öğrenci affı, 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra üniversiteyle ilişiği kesilen ya da kaydını yenilemeyen öğrencileri kapsayacak. Bu sayede eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan binlerce kişi, yeniden yükseköğretim sistemine dahil olabilecek.
Hatırlanacağı üzere, 2022 yılında yürürlüğe giren benzer düzenleme milyonlarca öğrenciye dönüş imkanı sağlamıştı. Yeni modelin de geniş bir kitleyi etkilemesi bekleniyor.
YARI SÜRE ŞARTI GETİRİLİYOR
Yeni düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri ise "yarı süre" kriteri oldu. Buna göre affan yararlanmak isteyen ön lisans ve lisans öğrencilerinin, kayıtlı oldukları programın en az yarısını tamamlamış olması gerekecek.
Örneğin 4 yıllık bir lisans programında eğitim gören bir öğrencinin, en az 2 yıl boyunca kayıt yaptırmış olması şartı aranacak. Bu kriterle, sistem dışında kalan ancak eğitim sürecine belirli ölçüde devam etmiş öğrencilerin hedeflendiği belirtiliyor.
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM DE GÜNDEMDE
Çalışmalar yalnızca ön lisans ve lisans düzeyiyle sınırlı değil. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik alternatif modeller de değerlendiriliyor.
Özellikle tez aşamasında eğitimini yarıda bırakan, tezi reddedilen veya programdan ayrılan lisansüstü öğrencilerin de kapsama alınması için teknik çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor.
DİSİPLİN DÜZENLEMELERİ SERTLEŞİYOR
Kanun teklifinde yalnızca af düzenlemesi değil, üniversitelerde disiplin uygulamalarını ilgilendiren yeni yaptırımlar da yer alıyor.
Buna göre; terör propagandası yapan, örgüt faaliyetlerinde bulunan ya da üniversite içinde şiddet ve nefret içerikli materyaller yayan öğrencilere bir yarıyıl uzaklaştırma cezası verilmesi öngörülüyor.
Ayrıca başkası adına tez veya akademik çalışma hazırlayanlar ile bu çalışmaları kullananlara yönelik daha ağır yaptırımlar planlanıyor. Bu kapsamda akademik unvanların geri alınması ve meslekten çıkarma gibi uygulamalar da gündeme gelebilecek.