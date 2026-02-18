Ufuk Özkan'ın 12 yıl önce okuttuğu öğrenci hayatına dokundu

Karaciğer nakli süreciyle hayata yeniden tutunan oyuncu Ufuk Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Yıllar önce eğitimine destek olduğu bir öğrencinin, organ nakli sürecinde kullanılan tıbbi cihazların başındaki müdür olarak karşısına çıktığını açıklayan Özkan, "İyilik karşılık beklenerek yapılmaz" sözleriyle organ bağışının önemine dikkat çekti.

Karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler geçiren başarılı oyuncu, geçtiğimiz haftalarda 11 saat süren zorlu bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Özkan'a, bir dönem birlikte çalıştığı kameraman arkadaşı Salih Kıvırcık donör oldu.

Başarıyla tamamlanan operasyon, sanat camiası ve hayranları tarafından büyük sevinçle karşılandı. Ancak sürecin en dikkat çeken detayı, Özkan'ın ameliyat sonrası yaptığı duygusal paylaşımla ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu, 14 yıl önce eğitimine destek verdiği bir öğrencinin, ameliyatında kullanılan tıbbi cihazlardan sorumlu müdür olarak görev yaptığını açıkladı.

14 YIL SONRA DUYGULANDIRAN TESADÜF Yıllar önce yaptığı bir iyiliğin, hiç beklemediği bir anda kendi hayatına dokunması sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Duygularını samimi sözlerle dile getiren Özkan, "Dünyanın en güzel adamlarından bir tanesi Mahir kardeşim. Hikayemizi zaten biliyorsunuz. 2012-2014 yılları arasında bir iyiliğimiz dokunmuş. O zamanlar Mahir öğrenciydi. Zaman geçiyor, dünya çok küçük. Ama iyiliği 'iyilik bulayım' diye yapmayacaksın.