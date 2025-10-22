UEFA AVRUPA LİGİ | Fenerbahçe-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe-Stuttgart Maçı Biletleri
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecanlı mücadeleyi stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar için bilet fiyatları açıklandı.
Biletlerin kategorilere göre listesi şu şekilde:
Kuzey - Spor Toto Tribünü: 950,00 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst A - I Blok: 1.800,00 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst B - H Blok: 2.000,00 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst C - G Blok: 2.350,00 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst D - F Blok: 2.650,00 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst E Blok: 2.850,00 TL
Fenerium Alt - Maraton Alt A - I Blok: 3.950,00 TL
Fenerium Alt - Maraton Alt B - H Blok: 4.550,00 TL
Fenerium Alt - Maraton Alt C - G Blok: 5.450,00 TL
Fenerium Alt - Maraton Alt Adidas D - F Blok: 6.200,00 TL
Fenerium Alt - Maraton Alt Adidas E Blok VIP: 18.750,00 TL