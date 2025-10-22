Viral Galeri Viral Liste UEFA AVRUPA LİGİ | Fenerbahçe-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

UEFA AVRUPA LİGİ | Fenerbahçe-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Almanya ekibi Stuttgart ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerin bu zorlu mücadelede nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Taraftarlar 'Fenerbahçe-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorularına cevap arıyor.

Giriş Tarihi: 22.10.2025 18:48 Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 15:43
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftada grubun güçlü ekiplerinden Stuttgart ile karşılaşacak. Taraftarlar ve futbolseverler, maç öncesinde sahadaki kadro tercihlerinden taktik detaylara kadar her detayı araştırıyor. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmada hem gruptaki konumlarını güçlendirmeyi hem de Avrupa'da iddialı bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Fenerbahçe-Stuttgart Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe ile Stuttgart, 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Chobani Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maçı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek.

Fenerbahçe-Stuttgart Maçı Hangi Kanalda?

Avrupa Ligi'nde kritik bir sınav olan Fenerbahçe-Stuttgart maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Fenerbahçe-Stuttgart Maçı Muhtemel 11'ler

FENERBAHÇE: Tarık, Semedo, Skriniar, Jayden, Brown, İsmail, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri.

STUTTGART: Nübel, Assignon, Jaquez, Hendriks, Mittelstadt, Andres, Stiller, Bouanani, Tomas, Führich, Khannous.

Fenerbahçe-Stuttgart Maçı Biletleri

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecanlı mücadeleyi stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar için bilet fiyatları açıklandı.

Biletlerin kategorilere göre listesi şu şekilde:

Kuzey - Spor Toto Tribünü: 950,00 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst A - I Blok: 1.800,00 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst B - H Blok: 2.000,00 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst C - G Blok: 2.350,00 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst D - F Blok: 2.650,00 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst E Blok: 2.850,00 TL

Fenerium Alt - Maraton Alt A - I Blok: 3.950,00 TL

Fenerium Alt - Maraton Alt B - H Blok: 4.550,00 TL

Fenerium Alt - Maraton Alt C - G Blok: 5.450,00 TL

Fenerium Alt - Maraton Alt Adidas D - F Blok: 6.200,00 TL

Fenerium Alt - Maraton Alt Adidas E Blok VIP: 18.750,00 TL

