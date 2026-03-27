Sadece roman kahramanı değil: Üç Silahşörler d’Artagnan’ın iskeleti bulundu mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Üç Silahşörler romanının ünlü karakteri d'Artagnan'ın mezarı 350 yıl sonra bulunmuş olabilir. Hollanda'daki bir kilisenin altında keşfedilen iskelet, Maastricht kuşatmasında ölen Fransız komutana ait olabilir. Kimliği ise soyundan gelenlerle yapılacak DNA testiyle kesinleşecek.

Hollanda'nın Maastricht kentinde bulunan Aziz Petrus ve Pavlus Kilisesi'nde yürütülen onarım çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan bir iskelet, tarih dünyasında heyecan yarattı. Arkeologlar, sunağın altındaki mezarda bulunan kalıntıların, Fransız yazar Alexandre Dumas'nın Üç Silahşörler romanına ilham veren gerçek asker Charles de Batz de Castelmore d'Artagnan'a ait olabileceğini değerlendiriyor.

📖 ROMAN KAHRAMANININ GERÇEK HİKAYESİ

Fransız yazar Alexandre Dumas'nın 1844'te yayımlanan ünlü eseri "Üç Silahşörler", dünya edebiyatının en tanınan macera romanlarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak romanın dikkat çekici yönlerinden biri, karakterlerin tamamen kurgu olmaması. Romanın baş kahramanı d'Artagnan, 17. yüzyılda yaşamış gerçek bir askerden esinlenilerek yaratıldı. Gerçek adı Charles de Batz de Castelmore d'Artagnan olan bu kişi, Fransa Kralı XIV. Louis'nin en güvendiği askerlerinden biri olarak biliniyordu.

Tarihi kayıtlara göre d'Artagnan:

Kralın musketeer birliğinin kaptanıydı

Fransız ordusunda önemli görevlerde bulundu

1673 yılında Maastricht kuşatması sırasında hayatını kaybetti

Ancak ölümünden sonra nereye gömüldüğü kesin olarak bilinmedi. Bu nedenle mezarı yüzyıllardır tarihçilerin ve arkeologların aradığı gizemlerden biri olarak kaldı.

⛪ KİLİSENİN ALTINDA BEKLENMEDİK KEŞİF

Hollanda'nın Maastricht kentinin Wolder kasabasında bulunan Aziz Petrus ve Pavlus Kilisesi uzun süredir tarih araştırmalarında adı geçen yapılardan biriydi. Beklenmedik bir olay bu gizemi yeniden gündeme taşıdı. Kilisenin zemininde meydana gelen çökme nedeniyle bazı döşeme taşları kaydı ve çatladı. Onarım çalışmaları sırasında işçiler, sunağın bulunduğu bölümün altında bir iskelet keşfetti.

"Kilisede zeminin bir kısmı çökmüştü. Onarım sırasında bir iskelet bulduk. Hemen arkeolog Wim Dijkman'ı aradım çünkü kendisi uzun süredir d'Artagnan'ın izini sürüyordu."

🔎 28 YILLIK ARAYIŞ

Keşfin ardından bölgeye gelen arkeolog Wim Dijkman, kalıntıları büyük bir dikkatle ortaya çıkardı. Aslında Dijkman için bu bulgu sürpriz değildi. Çünkü ünlü silahşörün mezarını yaklaşık 28 yıldır araştırıyordu.

Araştırmaların bu kiliseye yönelmesinin bazı tarihsel nedenleri şu şekilde:

Tarihi ipucuÖnemi
Fransız ordusunun kamp alanına yakın olmasıd'Artagnan bu bölgede öldürüldü
Kilisenin savaş alanına yakınlığıüst düzey askerler genellikle en yakın kiliseye gömülüyordu
Sunağın altındaki mezar alanıgenellikle önemli kişilere ayrılıyordu
🧾 MEZARDA DİKKAT ÇEKEN İPUÇLARI

Kazı sırasında ortaya çıkan bazı detaylar, bulunan mezarın sıradan bir askere ait olmayabileceğini düşündürüyor. Araştırmacıların dikkatini çeken bulgular şöyle:

⚰️ Sunağın altına gömülmüş olması

💰 1660 yılına ait bir Fransız parası bulunması

🪖 Göğüs hizasında ölümcül kurşun izi

🦴 Kalıntıların büyük ölçüde iyi korunmuş olması

🧬 SON SÖZÜ DNA ANALİZİ SÖYLEYECEK

Araştırmacılar elde edilen ipuçlarına rağmen temkinli davranmaya devam ediyor. Çünkü Maastricht kuşatması sırasında bölgede çok sayıda asker hayatını kaybetmişti. Bu nedenle bilim insanları kesin sonuca ulaşmak için DNA incelemesi yapıyor.

İzlenen bilimsel süreç şu şekilde ilerliyor:

İskeletin çene kemiğinden DNA örneği alındı

d'Artagnan'ın babasının soyundan gelen kişilerden genetik örnekler toplandı

İki veri laboratuvarda karşılaştırılacak

