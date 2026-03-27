Hollanda'nın Maastricht kentinde bulunan Aziz Petrus ve Pavlus Kilisesi'nde yürütülen onarım çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan bir iskelet, tarih dünyasında heyecan yarattı. Arkeologlar, sunağın altındaki mezarda bulunan kalıntıların, Fransız yazar Alexandre Dumas'nın Üç Silahşörler romanına ilham veren gerçek asker Charles de Batz de Castelmore d'Artagnan'a ait olabileceğini değerlendiriyor.

Fransız yazar Alexandre Dumas'nın 1844'te yayımlanan ünlü eseri "Üç Silahşörler", dünya edebiyatının en tanınan macera romanlarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak romanın dikkat çekici yönlerinden biri, karakterlerin tamamen kurgu olmaması. Romanın baş kahramanı d'Artagnan, 17. yüzyılda yaşamış gerçek bir askerden esinlenilerek yaratıldı. Gerçek adı Charles de Batz de Castelmore d'Artagnan olan bu kişi, Fransa Kralı XIV. Louis'nin en güvendiği askerlerinden biri olarak biliniyordu.

Ancak ölümünden sonra nereye gömüldüğü kesin olarak bilinmedi. Bu nedenle mezarı yüzyıllardır tarihçilerin ve arkeologların aradığı gizemlerden biri olarak kaldı.

⛪ KİLİSENİN ALTINDA BEKLENMEDİK KEŞİF

Hollanda'nın Maastricht kentinin Wolder kasabasında bulunan Aziz Petrus ve Pavlus Kilisesi uzun süredir tarih araştırmalarında adı geçen yapılardan biriydi. Beklenmedik bir olay bu gizemi yeniden gündeme taşıdı. Kilisenin zemininde meydana gelen çökme nedeniyle bazı döşeme taşları kaydı ve çatladı. Onarım çalışmaları sırasında işçiler, sunağın bulunduğu bölümün altında bir iskelet keşfetti.

"Kilisede zeminin bir kısmı çökmüştü. Onarım sırasında bir iskelet bulduk. Hemen arkeolog Wim Dijkman'ı aradım çünkü kendisi uzun süredir d'Artagnan'ın izini sürüyordu."