TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav yerleri açıklandı! ÖSYM AİS giriş belgesi alma ekranı

Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 10:21 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

15 Mart 2026'da uygulanacak 2026-TUS 1. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavlarına katılacak adayların sınav yerleri belli oldu. ÖSYM, adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini içeren Sınava Giriş Belgeleri'nin 5 Mart 2026 saat 10.00'dan itibaren Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldığını duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) ile 2026 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) sınava giriş belgelerini erişime açtı. Sınava başvuran adayların, girecekleri bina ve salon bilgilerini içeren belgeler yayımlandı.

SINAV YERLERİ BELLİ OLDU ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 15 Mart 2026'da uygulanacak sınavlar için adayların sınav merkezleri ve salon atamaları tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini içeren Sınava Giriş Belgesi'ni 5 Mart 2026 saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden temin edebilecek.

Belgeye erişmek isteyen adayların, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapmaları gerekiyor. ÖSYM AİS EKRANINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!

SABAH OTURUMU İÇİN KRİTİK SAAT UYARISI 15 Mart 2026 tarihinde uygulanacak 2026-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ile 2026-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 1. Aşama Sınavı için adayların sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı bildirildi. Bu nedenle adayların sınav merkezlerinde belirtilen saatten önce hazır bulunmaları gerekiyor.