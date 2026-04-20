BM listesi netleşti: Türkiye’nin 4 köyü 2026 dünya turizm adayı oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Örgütü tarafından düzenlenen "2026 Yılı En İyi Turizm Köyü Programı" için Türkiye'nin stratejik hamlelerini belirledi. Yerel dokusunu koruyan, sürdürülebilirliği bir yaşam biçimi haline getiren ve tarihle doğayı harmanlayan dört farklı rota; Çanakkale, İzmir, Muğla ve Tunceli'den seçilerek dünya sahnesine taşındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen süreçte belirlenen bu dört yerleşim, Türkiye'nin farklı coğrafyalarını ve kültürel çeşitliliğini temsil ediyor. Adayların, uluslararası değerlendirme sürecinde güçlü bir konum elde etmesi hedefleniyor.

Türkiye, dört farklı yerleşimle uluslararası vitrine çıkmaya hazırlanıyor. Çanakkale Adatepe Köyü, İzmir Sığacık Mahallesi, Muğla Eski Datça Mahallesi ve Tunceli Ziyaret Köyü; sahip oldukları özgün kimlik, korunmuş kültürel miras ve sürdürülebilir turizm anlayışıyla programa aday gösterildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen süreçte belirlenen bu dört yerleşim, Türkiye'nin farklı coğrafyalarını ve kültürel çeşitliliğini temsil ediyor. Adayların, uluslararası değerlendirme sürecinde güçlü bir konum elde etmesi hedefleniyor.

"YEREL DEĞERLERİMİZİ DÜNYA SAHNESİNE TAŞIYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, adaylık sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, turizm politikalarının temelinde yerel değerleri koruma yaklaşımının bulunduğunu vurguladı.

Ersoy, "Yerel değerlerimizi koruyarak turizmi çeşitlendirme hedefimiz doğrultusunda attığımız adımların uluslararası platformlarda karşılık bulmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu adaylıkların, ülkemizin turizmdeki zenginliğini ve özgünlüğünü bir kez daha dünya sahnesine taşıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu yaklaşımın yalnızca turizm gelirlerini artırmaya değil, aynı zamanda yerel yaşam kültürünün sürdürülebilirliğine de katkı sunduğu belirtiliyor.

DÖRT ADAY, DÖRT FARKLI KİMLİK

Programa aday gösterilen yerleşimler, farklı bölgelerin karakterini yansıtan özgün özellikleriyle öne çıkıyor. Aşağıdaki tablo, her bir yerleşimin temel niteliklerini karşılaştırmalı olarak ortaya koyuyor:

Yerleşim Bulunduğu İl / İlçe Öne Çıkan Özellik Turizm Yaklaşımı
Eski Datça Mahallesi Muğla / Datça Tarihi taş evler, güçlü kültürel miras Geçmiş ile bugünü bir arada yaşatan kültürel turizm
Adatepe Köyü Çanakkale / Ayvacık Geleneksel mimari, korunmuş köy dokusu Özgün mimariyi koruyan sürdürülebilir turizm
Sığacık Mahallesi İzmir / Seferihisar Yerel yaşam kültürü, sakin şehir yapısı Yerel yaşam ile turizmi dengeli sürdüren model
Ziyaret Köyü Tunceli / Ovacık Doğal yapı, kültürel değerler Doğa ve kültür odaklı alternatif turizm

Bu dört yerleşimin ortak paydası, turizmi yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değil; kültürel mirası koruyan ve yerel yaşamı sürdüren bir yapı içinde ele almalarıdır.

BAŞVURU SÜRECİ ÇOK PAYDAŞLI YÜRÜTÜLÜYOR

Adaylık süreci, ilgili kurumların iş birliğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Her yerleşim için kapsamlı dosyalar hazırlanırken; kültürel mirasın korunması, yerel halkın turizme katılımı ve sürdürülebilirlik kriterleri detaylı şekilde ele alınıyor.

Program kapsamında ülkeler en fazla 8 adayla başvuru yapabiliyor. Türkiye'nin dört adayla sürece katılması, seçilen yerleşimlerin nitelik odaklı bir değerlendirme sürecinden geçtiğini ortaya koyuyor.

Başvuruların 9 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlanması planlanırken, sonuçların aynı yılın üçüncü çeyreğinde açıklanması bekleniyor.

TÜRKİYE PROGRAMDA İSTİKRARLI BİR ÇİZGİ İZLİYOR

Türkiye, "En İyi Turizm Köyü Programı" kapsamında önceki yıllarda da önemli başarılar elde etti. Bu süreçte farklı bölgelerden birçok yerleşim uluslararası alanda öne çıkmayı başardı.

Öne çıkan bazı yerleşimler şöyle:

  • 2021: Mustafapaşa (Nevşehir), Taraklı (Sakarya)
  • 2022: Birgi (İzmir)
  • 2023: Şirince (İzmir)
  • 2024: Ormana (Antalya)
  • 2025: Akyaka (Muğla), Barbaros (İzmir), Anıtlı (Mardin), Kale Üçağız (Antalya)

Bu tablo, Türkiye'nin kırsal turizmde sürdürülebilirlik ve özgünlük odaklı yaklaşımını istikrarlı şekilde sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

HEDEF: YERELDEN KÜRESELE GÜÇLÜ BİR ANLATI

Türkiye'nin bu yılki adayları, yalnızca turistik destinasyonlar olarak değil; aynı zamanda yerel yaşamın, kültürel mirasın ve doğayla uyumlu gelişimin temsilcileri olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası platformda elde edilecek olası başarı, hem bu yerleşimlerin görünürlüğünü artıracak hem de Türkiye'nin turizmde çeşitlilik odaklı stratejisini güçlendirecek.

