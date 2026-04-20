BM listesi netleşti: Türkiye’nin 4 köyü 2026 dünya turizm adayı oldu
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Örgütü tarafından düzenlenen "2026 Yılı En İyi Turizm Köyü Programı" için Türkiye'nin stratejik hamlelerini belirledi. Yerel dokusunu koruyan, sürdürülebilirliği bir yaşam biçimi haline getiren ve tarihle doğayı harmanlayan dört farklı rota; Çanakkale, İzmir, Muğla ve Tunceli'den seçilerek dünya sahnesine taşındı.
Türkiye, dört farklı yerleşimle uluslararası vitrine çıkmaya hazırlanıyor. Çanakkale Adatepe Köyü, İzmir Sığacık Mahallesi, Muğla Eski Datça Mahallesi ve Tunceli Ziyaret Köyü; sahip oldukları özgün kimlik, korunmuş kültürel miras ve sürdürülebilir turizm anlayışıyla programa aday gösterildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen süreçte belirlenen bu dört yerleşim, Türkiye'nin farklı coğrafyalarını ve kültürel çeşitliliğini temsil ediyor. Adayların, uluslararası değerlendirme sürecinde güçlü bir konum elde etmesi hedefleniyor.
"YEREL DEĞERLERİMİZİ DÜNYA SAHNESİNE TAŞIYORUZ"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, adaylık sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, turizm politikalarının temelinde yerel değerleri koruma yaklaşımının bulunduğunu vurguladı.
Ersoy, "Yerel değerlerimizi koruyarak turizmi çeşitlendirme hedefimiz doğrultusunda attığımız adımların uluslararası platformlarda karşılık bulmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu adaylıkların, ülkemizin turizmdeki zenginliğini ve özgünlüğünü bir kez daha dünya sahnesine taşıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Bu yaklaşımın yalnızca turizm gelirlerini artırmaya değil, aynı zamanda yerel yaşam kültürünün sürdürülebilirliğine de katkı sunduğu belirtiliyor.