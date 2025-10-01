Viral Galeri Viral Liste Türkiye Yüzyılı'nın dev sosyal konut hamlesi! 81 ile 500 bin yeni yuva | Başvuru şartları neler, kimler faydalanacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak müjdeyi verdiği 81 ile 500 bin konut için düğmeye basıldı. Peki, projeye başvuru şartları neler, kimlere avantaj sağlanacak, ödeme koşulları nasıl? soruları A Haber canlı yayınında masaya yatırılırken A Haber muhabiri Erşan Karaca ise örnek daireden projenin ayrıntılarını aktardı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.10.2025 11:42 Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 11:46
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilecek 500 Bin Sosyal Konut Projesi ile 81 ilde afet riskine karşı güvenli ve uygun maliyetli evler inşa edilecek.

Buna göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şu ana kadar bölgede 304 bin konut teslim edilirken, deprem bölgesinin yeniden inşasıyla edinilen tecrübe, yıl sonunda 81 ili kapsayan yeni bir inşa seferberliğine dönüştürülecek ve TOKİ eliyle 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek.

500 BİN KONUT İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 500 bin sosyal konut projesinde detaylar neler? Kimlere avantaj sağlanacak? Kiralık konut fiyatlarını nasıl etkiler? İstanbul'da kaç sosyal konut yapılacak? A Haber muhabiri Erşan Karaca, örnek daireden ayrıntılarını aktardı.

A Haber muhabiri Karaca'nın açıklamaları şöyle: Bizler Arnavutköy'deyiz ve müjdeli haberi kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Müjdeli haber ise 500 bin konut projesi, şu ana kadar Türkiye'de yapılmış en büyük yani yüzyılın projesiydi. Bizler de Arnavutköy'de şu anda TOKİ'nin yaptığı örnek dairelerden bir tanesindeyiz. Şimdi yavaş yavaş isterseniz oraya doğru çıkalım. Dediğimiz gibi müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermiş 'sadece aslında İstanbul'da değil, 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz' ifadesini kullanmıştı. İstanbul'da ilk kez kiralık konut projesi olarak başlık atmıştık ve şu anda da örnek dairemize doğru yavaş yavaş gidelim isterseniz. Tabii aynı zamanda inşaatın bir yandan da kaba inşaatı zaten bitti. Fakat ufak ayrıntıları var. Onlar da devam ediyorlar. İlk başta tabii bir yandan da içeride direkt girişten isterseniz size şurayı paylaşayım. Burada aslında ev akıllı ev. Çünkü aşağı tarafta kamera da var.

Aynı zamanda buradan her yeri kontrol edebiliyorsunuz içerideki sıcaklığa ve aynı zamanda kapıların kilitlenmesine kadar. Şu anda bulunduğumuz evin metrekaresi 66 metrekare ve aynı zamanda diğer dairelerde de 74 metrekareye kadar çıkabiliyor. Şu anda bulunduğumuz yerde 66 metrekare bir daire ve 2+1. Dilerseniz ilk önce salondan başlayalım. Şu anda burayı sizlerle paylaşalım. Tabii vatandaşlar için de oldukça önemli bir yayın bu yayın. Çünkü evi oldukça merak ediyorlar tabii buradaki vatandaşlar da. Görmüş olduğunuz gibi içeride bu tarafta sadece iç kısımda yani mutfağın olduğu yerde bir balkon var. Şu anda salonda bulunduğumuz yerde oldukça küçük bir şu taraftan şöyle bir açalım isterseniz size de şöyle gösterelim. Bu arada havası da buranın çok güzel. Salondan diğer içeri tarafa doğru geçelim. Burada da görmüş olduğunuz gibi aslında eşyalar da buraya şu anda yerleştirilmiş. Burada örnek daire hazır ve vatandaşları aslında bekliyor diyebiliriz.

