Türkiye Yüzyılı'nın dev sosyal konut hamlesi! 81 ile 500 bin yeni yuva | Başvuru şartları neler, kimler faydalanacak?

Aynı zamanda buradan her yeri kontrol edebiliyorsunuz içerideki sıcaklığa ve aynı zamanda kapıların kilitlenmesine kadar. Şu anda bulunduğumuz evin metrekaresi 66 metrekare ve aynı zamanda diğer dairelerde de 74 metrekareye kadar çıkabiliyor. Şu anda bulunduğumuz yerde 66 metrekare bir daire ve 2+1. Dilerseniz ilk önce salondan başlayalım. Şu anda burayı sizlerle paylaşalım. Tabii vatandaşlar için de oldukça önemli bir yayın bu yayın. Çünkü evi oldukça merak ediyorlar tabii buradaki vatandaşlar da. Görmüş olduğunuz gibi içeride bu tarafta sadece iç kısımda yani mutfağın olduğu yerde bir balkon var. Şu anda salonda bulunduğumuz yerde oldukça küçük bir şu taraftan şöyle bir açalım isterseniz size de şöyle gösterelim. Bu arada havası da buranın çok güzel. Salondan diğer içeri tarafa doğru geçelim. Burada da görmüş olduğunuz gibi aslında eşyalar da buraya şu anda yerleştirilmiş. Burada örnek daire hazır ve vatandaşları aslında bekliyor diyebiliriz.