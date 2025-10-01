Türkiye Yüzyılı'nın dev sosyal konut hamlesi! 81 ile 500 bin yeni yuva | Başvuru şartları neler, kimler faydalanacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak müjdeyi verdiği 81 ile 500 bin konut için düğmeye basıldı. Peki, projeye başvuru şartları neler, kimlere avantaj sağlanacak, ödeme koşulları nasıl? soruları A Haber canlı yayınında masaya yatırılırken A Haber muhabiri Erşan Karaca ise örnek daireden projenin ayrıntılarını aktardı. İşte detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.10.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 11:46