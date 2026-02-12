Türkiye sevdalısı Rus gelin Milyoner’i salladı! “Tek hayalim Türk vatandaşlığı”

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 22:37 Son Güncelleme: 12 Şubat 2026 23:45 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

atv'nin uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her perşembe ve pazar akşamı izleyiciyle buluşarak ilginç sorularıyla hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor. Bu haftaki bölümde Rus yarışmacı Elizaveta Özdurak hem Türkiye sevgisini hem de en büyük hayalini anlattı. İşte damga vuran anlar!

atv ekranlarının yıllardır zirveden inmeyen ve para ödülleriyle dikkat çeken bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 12 Şubat Perşembe akşamı izleyiciye büyük heyecanlı anlar sundu. Yarışmacı Elizaveta Özdurak izleyenleri hem şaşırttı hem duygulandırdı. Alanya'da yaşayan yarışmacı Türkiye'ye nasıl geldiğini, burada kurduğu hayatı ve en büyük hayalini canlı yayında anlattı.

TATİLLE BAŞLAYAN YOLCULUK Liza, programa katıldığında kendisini "Çok enerjik bir insanım" sözleriyle tanıttı. Altı yıldır Alanya'da yaşadığını söyledi. İnşaat ve emlak firmasında satış müdürü olarak çalıştığını belirtti. Alanya'daki hayatını "çok hareketli" diye tanımladı. Akdeniz akşamlarının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı.

İŞ HAYATI VE RENKLİ HOBİLER Liza, Alanya'da bir inşaat ve emlak firmasında satış müdürü olarak çalıştığını anlattı. Yoğun bir iş temposu olduğunu ancak sosyal hayatından da vazgeçmediğini ifade etti.

Tiyatro kurslarına gittiğini, sahne sanatlarının kendisi için hem zor hem de çok eğlenceli olduğunu söyledi. Bunun yanında müzikle yakından ilgilendiğini, şan dersleri aldığını ve özellikle Türkçe şarkıları severek dinlediğini belirtti.