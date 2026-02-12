Türkiye sevdalısı Rus gelin Milyoner’i salladı! “Tek hayalim Türk vatandaşlığı”

CANLI YAYIN
atv'nin uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her perşembe ve pazar akşamı izleyiciyle buluşarak ilginç sorularıyla hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor. Bu haftaki bölümde Rus yarışmacı Elizaveta Özdurak hem Türkiye sevgisini hem de en büyük hayalini anlattı. İşte damga vuran anlar!

atv ekranlarının yıllardır zirveden inmeyen ve para ödülleriyle dikkat çeken bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 12 Şubat Perşembe akşamı izleyiciye büyük heyecanlı anlar sundu. Yarışmacı Elizaveta Özdurak izleyenleri hem şaşırttı hem duygulandırdı. Alanya'da yaşayan yarışmacı Türkiye'ye nasıl geldiğini, burada kurduğu hayatı ve en büyük hayalini canlı yayında anlattı.

TATİLLE BAŞLAYAN YOLCULUK

Liza, programa katıldığında kendisini "Çok enerjik bir insanım" sözleriyle tanıttı. Altı yıldır Alanya'da yaşadığını söyledi. İnşaat ve emlak firmasında satış müdürü olarak çalıştığını belirtti. Alanya'daki hayatını "çok hareketli" diye tanımladı. Akdeniz akşamlarının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı.

İŞ HAYATI VE RENKLİ HOBİLER

Liza, Alanya'da bir inşaat ve emlak firmasında satış müdürü olarak çalıştığını anlattı. Yoğun bir iş temposu olduğunu ancak sosyal hayatından da vazgeçmediğini ifade etti.

Tiyatro kurslarına gittiğini, sahne sanatlarının kendisi için hem zor hem de çok eğlenceli olduğunu söyledi. Bunun yanında müzikle yakından ilgilendiğini, şan dersleri aldığını ve özellikle Türkçe şarkıları severek dinlediğini belirtti.

MÜSLÜM GÜRSES'TEN İBRAHİM TATLISES'E

Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses ve Ahmet Kaya gibi isimleri dinlediğini söyleyen Liza, Alanya'da yabancılar için karaoke akşamları da organize ettiğini anlattı.

"KALBİMDE TÜRK GİBİ HİSSEDİYORUM"

Aslen Rus olduğunu söyleyen Liza, sözlerine duygusal bir bölümle devam etti. Türkiye'yi, insanlarını, yemeklerini ve topraklarını çok sevdiğini ifade etti.

"Müslüman oldum, Elhamdülillah Müslümanım" sözleriyle inancını da paylaştı. Türkiye'de kendisini huzurlu ve mutlu hissettiğini söyledi. En büyük hayalinin ise Türk vatandaşı olmak olduğunu açıkladı. "Belki Allah büyük, bir gün 'Ne mutlu Türk'üm diyene' gururla söyleyeceğim inşallah" dedi.

"UFAK AT" SORUSU İKİYE BÖLDÜ

Milyoner'de 20 yaşındaki yarışmacı Ahmet Skenderoviç'e yöneltilen atasözü sorusu, yalnızca stüdyoda değil sosyal medyada da gündem oldu. "Ufak at da…" diye başlayan atasözünün devamı sorulduğunda yarışmacının seyirci jokerine başvurması ekran başındaki izleyicilerin tepkisini çekti.

İŞTE O SORU

Olayları abartan kişilere inandırıcı olmadığını belirtmek için söylenen ve "Ufak at da" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?

A: İguanalar çiğnesin

B: Civcivler yesin

C: Koalalar çitlesin

D: Mirketler kemirsin

YÜZDE 93 AYNI CEVABI VERDİ

Kaynarca soruyu tekrar okudu ve 10 saniyelik oylama süresi başladı. Seyirciler büyük çoğunlukla B şıkkında birleşti. Sonuç yüzde 93 oranla "Civcivler yesin" oldu. Yarışmacı da "Ben de öyle düşünmüştüm ama riske girmek istemedim" diyerek B şıkkını son karar olarak açıkladı.

