Türkiye Müge Anlı'daki olayı konuşuyor: 4 yaşındaki bebek canice öldürüldü

Müge Anlı'da günlerdir konuşulan olayla ilgili kan donduran itiraf geldi. 1995 yılında ortadan şüpheli bir şekilde kaybolan 4 yaşındaki Emine Yıldırımcan'ın üvey babası Ercan Yılmaz tarafından tespih makinesinde öldürüldüğü iddia edilirken, anne Raziye Yıldız olay günü yaşananları tek tek anlattı. Tüm bunların ardından yıl boyunca Müge Anlı'nın programına damga vuran olaylar yeniden gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 25.12.2025 13:39 Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 08:43
Cinayetlerin aydınlatıldığı, kayıpların bulunduğu, itirafların peş peşe geldiği Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2025 yılında da milyonları ekran başına kilitledi. Yılın en çarpıcı ve sarsıcı dosyası ise 4 yaşındayken ortadan kaybolan Emine Yıldırımcan cinayeti oldu.

30 YIL SONRA GELEN İTİRAF

1995 yılında kaybolan Emine Yıldırımcan'ın akıbeti, aradan geçen 30 yılın ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme taşındı. Küçük kızın kayboluşuna ilişkin ortaya atılan iddialar izleyenleri dehşete düşürdü. Özellikle programda gündeme gelen "tesbih makinesi" detayı, adeta kan dondurdu.

Emine Yıldırımcan'ın üvey babası tarafından cinsel istismara uğradığı ve ardından korkunç bir yöntemle öldürüldüğü iddia edildi.

Emine Yıldırımcan'ın kuzeni ve amcası, Emine'nin akıbetini öğrenmek için Müge Anlı'ya başvurarak yıllardır süren belirsizliğin sona ermesini istedi.

Kuzen Aymila, dosyaya dair bildiklerini ayrıntılı şekilde anlattı. Aymila, yıllar boyunca Emine'yi görmek ve onunla iletişim kurmak istediklerini, ancak Emine'nin annesi Raziye Tanrıkulu tarafından bu taleplerin sürekli engellendiğini öne sürdü.

Ailenin iddialarına göre, Raziye Tanrıkulu'nun biyolojik babadan ayrılmasının ardından Ercan Yılmaz ile dini nikâh kıydığı ve Emine'yle birlikte Yılmaz'ın evine taşındığı belirtildi. Emine'nin kayboluşunun da bu süreçten sonra gerçekleştiği ifade edildi. Aile üyeleri, küçük kızın ortadan kaybolmasına ilişkin şüphelerin o dönemde de Ercan Yılmaz üzerinde toplandığını, ancak somut bir sonuca ulaşılamadığını anlattı.

"TESPİH MAKİNESİ" İDDİASI KAN DONDURDU

Aymila'nın aktardığı bilgilere göre, Ercan Yılmaz'ın önceki evliliğinden olan üç kızı, 2000'li yıllarda babaları hakkında cinsel istismar iddiasıyla şikâyetçi oldu.

Bu şikâyetler sonucunda Yılmaz'ın 2004 yılında tutuklanarak cezaevine girdiği belirtildi. Telefonla yayına bağlanan Ercan Yılmaz'ın öz kızı Selin canlı yayında dikkat çeken iddialarda bulundu.

Babasının Emine'ye şiddet uyguladığını, küçük çocuğu duvara savurduktan sonra hareketsiz kaldığını sonra da cesedi yok etmek için tesbih makinesinde parçalara ayırdığını söyledi.

Raziye Hanım, "Ercan beni hepsini senin üstüne yıkarım dedi. Aileni de öldürürüm dedi. Ben hala yaşadıklarımın etkileri altındayım." dedi.

