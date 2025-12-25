Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor: 4 yaşındaki bebek canice öldürüldü

Ailenin iddialarına göre, Raziye Tanrıkulu'nun biyolojik babadan ayrılmasının ardından Ercan Yılmaz ile dini nikâh kıydığı ve Emine'yle birlikte Yılmaz'ın evine taşındığı belirtildi. Emine'nin kayboluşunun da bu süreçten sonra gerçekleştiği ifade edildi. Aile üyeleri, küçük kızın ortadan kaybolmasına ilişkin şüphelerin o dönemde de Ercan Yılmaz üzerinde toplandığını, ancak somut bir sonuca ulaşılamadığını anlattı.