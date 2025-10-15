Türkiye 5G’ye ne zaman geçiyor? 5G ihalesi ve hizmet başlangıcı açıklandı mı?

"TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK BİR ADIM"

5G teknolojisinin yalnızca hız artışı anlamına gelmediğini vurgulayan Uraloğlu, bu adımı Türkiye'nin dijital geleceği açısından stratejik bir gelişme olarak değerlendirdi.

"Bu teknolojiyle birlikte sadece iletişim değil, sanayi, sağlık ve ulaşım gibi birçok alan yeniden şekillenecek. 5G, makineler arası iletişimden yapay zekaya kadar pek çok dönüşümün anahtarı olacak" dedi.

Uraloğlu, 5G sayesinde kullanıcıların yüksek çözünürlüklü videoları kesintisiz izleyebileceğini, büyük veri dosyalarının saniyeler içinde indirilebileceğini belirterek, bu hızın günlük yaşamda fark edilir bir değişim yaratacağını söyledi.