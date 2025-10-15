Türkiye 5G’ye ne zaman geçiyor? 5G ihalesi ve hizmet başlangıcı açıklandı mı?
Türkiye'de mobil iletişimde yeni bir dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uzun süredir beklenen 5G teknolojisinin ihale ve hizmete başlama tarihini duyurdu. Mobil internet hızını yaklaşık 10 kat artırması beklenen 5G, bağlantı kalitesinde devrim yaratacak. Geri sayım resmen başlarken, gözler artık ihalenin yapılacağı tarihe çevrildi. İşte 5G sürecine dair merak edilen tüm ayrıntılar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.10.2025 09:07