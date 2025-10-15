Viral Galeri Viral Liste Türkiye 5G’ye ne zaman geçiyor? 5G ihalesi ve hizmet başlangıcı açıklandı mı?

Türkiye'de mobil iletişimde yeni bir dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uzun süredir beklenen 5G teknolojisinin ihale ve hizmete başlama tarihini duyurdu. Mobil internet hızını yaklaşık 10 kat artırması beklenen 5G, bağlantı kalitesinde devrim yaratacak. Geri sayım resmen başlarken, gözler artık ihalenin yapılacağı tarihe çevrildi. İşte 5G sürecine dair merak edilen tüm ayrıntılar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.10.2025 09:07
Türkiye, dijital dönüşüm yolculuğunda yeni bir eşiğe yaklaşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin ihale ve hizmete başlama tarihlerini açıkladı. Yüksek hız, düşük gecikme ve gelişmiş bağlantı kapasitesiyle iletişimde devrim yaratacak 5G'nin hazırlıkları hız kazandı.

5G İHALESİ 16 EKİM 2025'TE YAPILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 5G için resmi ihalenin 16 Ekim 2025 Perşembe günü saat 10.30'da BTK Merkez Binası'nda gerçekleştirileceğini duyurdu. İşletmeciler, tekliflerini 9 Ekim 2025'ten itibaren sunabilecek, son başvuru tarihi ise 16 Ekim 2025 saat 09.30 olacak.

Bakan Uraloğlu, üç mobil şebeke işletmecisinin ihaleye katılabileceğini belirterek, "Yerli üretimi destekleyen, rekabeti güçlendiren ve teknoloji alanında sıçramayı hedefleyen bir süreci başlatıyoruz" dedi.

5G, 1 NİSAN 2026'DA HİZMETE GİRİYOR

İhalenin ardından 5G'nin Türkiye genelinde aktif olarak kullanılmaya başlanacağı tarih de netleşti. Uraloğlu'nun açıklamasına göre, 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmetleri kademeli şekilde devreye alınacak.

Bakan, mevcut durumda 5G'nin İstanbul Havalimanı, TBMM ve dört büyük futbol kulübünün stadyumlarında test edildiğini hatırlatarak, bu süreçte elde edilen deneyimlerin altyapı planlamasında büyük rol oynadığını ifade etti.

"TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK BİR ADIM"

5G teknolojisinin yalnızca hız artışı anlamına gelmediğini vurgulayan Uraloğlu, bu adımı Türkiye'nin dijital geleceği açısından stratejik bir gelişme olarak değerlendirdi.

"Bu teknolojiyle birlikte sadece iletişim değil, sanayi, sağlık ve ulaşım gibi birçok alan yeniden şekillenecek. 5G, makineler arası iletişimden yapay zekaya kadar pek çok dönüşümün anahtarı olacak" dedi.

Uraloğlu, 5G sayesinde kullanıcıların yüksek çözünürlüklü videoları kesintisiz izleyebileceğini, büyük veri dosyalarının saniyeler içinde indirilebileceğini belirterek, bu hızın günlük yaşamda fark edilir bir değişim yaratacağını söyledi.

AKILLI ŞEHİRLERİN OMURGASI: YOĞUN CİHAZ BAĞLANTISI

Yeni nesil teknoloji, sadece bireysel kullanıcıları değil, tüm şehirleri birbirine bağlayacak. Uraloğlu, 5G'nin "yoğun cihaz bağlantısı" özelliği sayesinde akıllı şehirlerin altyapısını oluşturacağını vurguladı.

"Bir fabrikada binlerce makinenin aynı anda iletişim kurması, şehirlerdeki sensörlerin senkronize çalışması mümkün hale gelecek. Bu, üretimde verimliliği artıracak, afet yönetiminde ve ulaşımda büyük kolaylıklar sağlayacak" diye konuştu.

