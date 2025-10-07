Türk aktivist Sena Polat İsrail zulmünü anlattı! "Rahatsız etmek için her bir saatte bizi uyandırıyorlardı"
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun Türk aktivistlerinden Sümeyye Sena Polat, İsrail tarafından yaşadığı zulmü anlattı. Polat, İsraillilerin alıkonuldukları süre boyunca kendilerine sözlü tacizde bulunup küfürler ettiğinin ve 2 gün boyunca kendilerine su verilmediğinin altını çizerek, 'İlaçlarımıza ulaşamadık. Sadece rahatsız etmek için her bir saatte bizi uyandırıyorlardı. Yani kötülüğün ötesinde sapık bir zihniyet var. Bundan zevk alıyorlardı. Gazzeli Filistinli tutsakların yaşadıkları, bizim yaşadıklarımızın yanında hiçbir şey. O yüzden her zaman gözümüz Gazze'de ve Filistinli tutsakların üzerinde olmalı. İnşallah ateşkes olana kadar da devam edeceğiz.' dedi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 07.10.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 15:54