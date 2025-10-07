Türk aktivist Sena Polat İsrail zulmünü anlattı! "Rahatsız etmek için her bir saatte bizi uyandırıyorlardı"

Polat, Ben-Gvir'e cezaevinde sürekli olarak güvenlik güçlerinin eşlik ettiğine işaret ederek, "Ama inanın o kadar korkaktı ki etrafında güvenlikler vardı ve o her konuştuğunda ve biri (alıkonulan aktvisitler) 'Özgür Filistin' diye bağırdığında, güvenlik güçlerinin arkasında saklanıyordu. İşgal edilmiş topraklarda olduklarını ve o toprakların onlara ait olmadıklarını bilip bu korkuyla yaşıyorlar ve bu korkuyla da yaşamalılar." ifadesini kullandı.