TÜİK Türkiye’nin en kalabalık mahallesini açıkladı! 160 bin kişi yaşıyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

TÜİK'in 2025 nüfus verilerine göre Diyarbakır Bağlar'daki Bağcılar Mahallesi 160 bin 136 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık mahallesi oldu. Nüfusu 6 ili geride bırakan mahalle, geçen yıla göre artış göstererek rekorunu yeniledi. İşte dikkat çeken ayrıntılar…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 Sonuçları"nı açıkladı. Buna göre Türkiye'nin toplam nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişiye yükseldi. Veriler içinde en dikkat çeken başlıklardan biri ise Diyarbakır'dan geldi.

👑 Zirvenin Değişmeyen Adı: Bağcılar Mahallesi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan Bağcılar Mahallesi, 160 bin 136 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık mahallesi oldu. Geçtiğimiz yıl 157 bin olan nüfusunu artıran mahalle böylece zirvedeki yerini korudu. Ortaya çıkan tablo, bir mahalleden çok küçük bir şehri andıran bir yerleşim yapısını gösteriyor.

📌 6 İlin Nüfusunu Geride Bıraktı

Bağcılar Mahallesi'nin nüfusu, bazı illerin toplam nüfusunu geçti. TÜİK verilerine göre mahalle şu illeri geride bıraktı:

Gümüşhane: 138 bin 807

Tunceli: 85 bin 83

Bayburt: 82 bin 836

Ardahan: 90 bin 392

Kilis: 157 bin 363

Ayrıca Artvin'in nüfusu 167 bin 531 olarak açıklandı. Bağcılar Mahallesi, bu rakama oldukça yaklaşmış durumda.

🌆 Diyarbakır'da Nüfus Artışı Sürüyor

Veriler Diyarbakır genelinde de artışın sürdüğünü ortaya koydu. Kentin toplam nüfusu 1 milyon 853 bin 356'ya ulaştı. Bu nüfusun:

◾935 bin 763'ünü erkekler,

◾916 bin 593'ünü kadınlar oluşturdu.

Bağlar ilçesinin toplam nüfusu ise 402 bin 275 olarak kaydedildi. İlçe nüfusunun önemli bir bölümünü Bağcılar Mahallesi tek başına oluşturuyor.