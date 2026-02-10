TÜİK Türkiye’nin en kalabalık mahallesini açıkladı! 160 bin kişi yaşıyor

TÜİK'in 2025 nüfus verilerine göre Diyarbakır Bağlar'daki Bağcılar Mahallesi 160 bin 136 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık mahallesi oldu. Nüfusu 6 ili geride bırakan mahalle, geçen yıla göre artış göstererek rekorunu yeniledi. İşte dikkat çeken ayrıntılar…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 Sonuçları"nı açıkladı. Buna göre Türkiye'nin toplam nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişiye yükseldi. Veriler içinde en dikkat çeken başlıklardan biri ise Diyarbakır'dan geldi.

👑 Zirvenin Değişmeyen Adı: Bağcılar Mahallesi Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan Bağcılar Mahallesi, 160 bin 136 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık mahallesi oldu. Geçtiğimiz yıl 157 bin olan nüfusunu artıran mahalle böylece zirvedeki yerini korudu. Ortaya çıkan tablo, bir mahalleden çok küçük bir şehri andıran bir yerleşim yapısını gösteriyor.

📌 6 İlin Nüfusunu Geride Bıraktı Bağcılar Mahallesi'nin nüfusu, bazı illerin toplam nüfusunu geçti. TÜİK verilerine göre mahalle şu illeri geride bıraktı: Gümüşhane: 138 bin 807 Tunceli: 85 bin 83 Bayburt: 82 bin 836 Ardahan: 90 bin 392 Kilis: 157 bin 363 Ayrıca Artvin'in nüfusu 167 bin 531 olarak açıklandı. Bağcılar Mahallesi, bu rakama oldukça yaklaşmış durumda.

🌆 Diyarbakır'da Nüfus Artışı Sürüyor Veriler Diyarbakır genelinde de artışın sürdüğünü ortaya koydu. Kentin toplam nüfusu 1 milyon 853 bin 356'ya ulaştı. Bu nüfusun: ◾935 bin 763'ünü erkekler, ◾916 bin 593'ünü kadınlar oluşturdu.