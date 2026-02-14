CANLI YAYIN
TÜİK açıkladı: 100 yaşına yaklaşanların adresi belli oldu! İstanbul ilk sırada

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülke nüfusu 2025 yılında 86 milyon 92 bin 168 kişiye ulaştı. Aynı dönemde 90 yaşını aşarak 100 yaşına yaklaşan kişi sayısı 243 bin 713 olarak kaydedildi. Türkiye'de ileri yaş grubunun toplam nüfus içindeki payı 10 yılda yüzde 67,7 oranında arttı.

Son on yılda belirgin artış gösteren ileri yaş nüfusu, 2025 verisinde sınırlı bir gerileme kaydetti. TÜİK verileri, 90 yaş üstü kişilerin hem toplam sayıda hem de nüfusa oranında iller arasında farklı dağıldığını ortaya koydu. Büyükşehirlerde toplam sayı öne çıkarken, küçük illerde yaşlı oranının daha yüksek olduğu görüldü.

ARTIŞ YILLAR SONRA İLK KEZ DURDU

2007 yılında 97 bin seviyesinde olan 90 yaş üstü nüfus, izleyen yıllarda düzenli artış gösterdi. Özellikle 2016 sonrası dönemde yükseliş hızlandı ve sayı 2024 yılında 244 bin 837'ye kadar çıktı.

Ancak 2025 yılında sınırlı bir düşüş yaşandı ve sayı 243 bin 713'e geriledi. Böylece istatistiklerin tutulmaya başladığı dönemden bu yana ilk kez yıllık bazda azalma görüldü. Buna rağmen son 10 yıldaki toplam artış oranı yüzde 67,7 olarak hesaplandı.

SALGIN YILLARINDA DAHİ YÜKSELİŞ SÜRDÜ

Kovid-19 döneminde yüksek risk grubunda bulunmalarına rağmen ileri yaş nüfusundaki artış kesilmedi. 2020'de 199 bin seviyesinde olan sayı, takip eden yıllarda kademeli şekilde yükselmeye devam etti. En belirgin sıçrama ise 2023 yılında gerçekleşti ve tek yılda yaklaşık 24 bin kişilik artış kaydedildi. Bu durum yaşam süresinin uzamaya devam ettiğini gösterdi.

EN ÇOK YAŞLI NÜFUS BÜYÜKŞEHİRLERDE

Toplam sayı açısından bakıldığında ileri yaş grubunun büyük bölümü metropollerde yaşıyor. İstanbul açık ara ilk sırada yer alırken, Ankara ve İzmir onu takip ediyor. Bursa ve Antalya gibi şehirlerde de yüksek sayıda 90 yaş üstü vatandaş bulunuyor.

🔸 İstanbul: 36.037
🔸 Ankara: 15.923
🔸 İzmir: 15.464
🔸 Bursa: 7.553
🔸 Antalya: 6.458
🔸 Konya: 5.806
🔸 Balıkesir: 5.434
🔸 Mersin: 5.167
🔸 Samsun: 5.070
🔸 Adana: 5.017

NÜFUSA ORANLA TABLO DEĞİŞİYOR

Toplam sayı yerine il nüfusuna oran bakıldığında sıralama tamamen farklılaşıyor. Küçük nüfuslu Karadeniz ve Doğu Anadolu şehirlerinde yaşlı oranı daha yüksek çıkıyor. Tunceli bu alanda ilk sırada yer alırken Giresun ve Artvin onu izliyor. Genç nüfusun yoğun olduğu Van, Şanlıurfa ve Gaziantep ise listenin sonunda bulunuyor.

90 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ

TÜİK istatistikleri, ileri yaş grubundaki nüfusun son yıllarda belirgin şekilde arttığını, yalnızca son veride sınırlı bir gerileme yaşandığını ortaya koydu. 2007'den bu yana kaydedilen rakamlar, Türkiye'nin yaş yapısındaki dönüşümü net biçimde gösteriyor. İşte 100 yaşına yaklaşan çınarların yıllar içindeki değişimi:

Yıl 90+ Yaş Nüfus Yıllık Değişim
2007 97.487
2008 60.176 -37.311
2009 66.830 6.654
2010 72.950 6.120
2011 79.428 6.478
2012 89.709 10.281
2013 99.005 9.296
2014 115.277 16.272
2015 127.986 12.709
2016 145.341 17.355
2017 160.520 15.179
2018 174.875 14.355
2019 187.703 12.828
2020 199.842 12.139
2021 202.977 3.135
2022 213.923 10.946
2023 237.891 23.968
2024 244.837 6.946
2025 243.713 -1.124
