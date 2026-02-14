TÜİK açıkladı: 100 yaşına yaklaşanların adresi belli oldu! İstanbul ilk sırada

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 ahaber.com.tr

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülke nüfusu 2025 yılında 86 milyon 92 bin 168 kişiye ulaştı. Aynı dönemde 90 yaşını aşarak 100 yaşına yaklaşan kişi sayısı 243 bin 713 olarak kaydedildi. Türkiye'de ileri yaş grubunun toplam nüfus içindeki payı 10 yılda yüzde 67,7 oranında arttı.

Son on yılda belirgin artış gösteren ileri yaş nüfusu, 2025 verisinde sınırlı bir gerileme kaydetti. TÜİK verileri, 90 yaş üstü kişilerin hem toplam sayıda hem de nüfusa oranında iller arasında farklı dağıldığını ortaya koydu. Büyükşehirlerde toplam sayı öne çıkarken, küçük illerde yaşlı oranının daha yüksek olduğu görüldü.

ARTIŞ YILLAR SONRA İLK KEZ DURDU 2007 yılında 97 bin seviyesinde olan 90 yaş üstü nüfus, izleyen yıllarda düzenli artış gösterdi. Özellikle 2016 sonrası dönemde yükseliş hızlandı ve sayı 2024 yılında 244 bin 837'ye kadar çıktı.

Ancak 2025 yılında sınırlı bir düşüş yaşandı ve sayı 243 bin 713'e geriledi. Böylece istatistiklerin tutulmaya başladığı dönemden bu yana ilk kez yıllık bazda azalma görüldü. Buna rağmen son 10 yıldaki toplam artış oranı yüzde 67,7 olarak hesaplandı.

SALGIN YILLARINDA DAHİ YÜKSELİŞ SÜRDÜ Kovid-19 döneminde yüksek risk grubunda bulunmalarına rağmen ileri yaş nüfusundaki artış kesilmedi. 2020'de 199 bin seviyesinde olan sayı, takip eden yıllarda kademeli şekilde yükselmeye devam etti. En belirgin sıçrama ise 2023 yılında gerçekleşti ve tek yılda yaklaşık 24 bin kişilik artış kaydedildi. Bu durum yaşam süresinin uzamaya devam ettiğini gösterdi.