Transfer sezonu kapanıyor: Süper Lig ara transfer son günü ne zaman?

BAZI ÜLKELERDE TRANSFER SÜRESİ DAHA UZUN

Avrupa'nın bazı liglerinde transfer dönemi daha geniş bir zamana yayılıyor. İsviçre'de transfer süreci 16 Şubat'ta sona ererken, Çekya'da 12 Şubat, Macaristan'da ise 14 Şubat'a kadar devam ediyor.

Polonya'da transfer dönemi 25 Şubat'ta kapanacak. Norveç ve Finlandiya gibi ülkelerde ise süre oldukça uzun tutuluyor. Norveç'te transfer penceresi 27 Mart'a kadar açık kalırken, Finlandiya'da 1 Nisan'a kadar devam ediyor.