Transfer sezonu kapanıyor: Süper Lig ara transfer son günü ne zaman?
Süper Lig'de ara transfer döneminin bitiş tarihi, transfer çalışmalarını sürdüren kulüpler ve futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun takvimine göre 2025-2026 sezonu ara transfer dönemi 2 Ocak'ta başladı ve 6 Şubat 2026 Cuma günü saat 23.59'da sona erecek; bu tarihten sonra kulüpler serbest oyuncular dışında transfer yapamayacak.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle kadrolarını güçlendirmek isteyen kulüpler, ara transfer döneminde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Avrupa'da birçok ülkede transfer penceresi kapanırken, Türkiye'de sürecin ne zaman sona ereceği futbol kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.
TÜRKİYE'DE ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?
2025-2026 sezonu ara transfer ve tescil dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başladı. Yaklaşık bir aydır devam eden süreç, 6 Şubat 2026 Cuma günü tamamlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre ara transfer dönemi, 6 Şubat 2026 günü saat 23.59 itibarıyla sona erecek. Bu saatten sonra kulüpler, serbest oyuncu statüsü dışında yeni futbolcuları kadrolarına katamayacak.
Sezonun ilk transfer ve tescil dönemi ise 30 Haziran'da başlamış, 12 Eylül'de tamamlanmıştı. Ara transfer döneminin daha önce 5 Ocak – 10 Şubat tarihleri arasında yapılması planlanırken, federasyonun Aralık ayında aldığı kararla süreç öne çekilmişti.
AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMİ TAKVİMİ
Avrupa'nın önde gelen futbol ülkelerinde ara transfer dönemi genel olarak ocak ayı başında başlarken, çoğu ülkede şubat ayının ilk günlerinde sona erdi.
Almanya, İngiltere ve Fransa'da transfer dönemi 1 Ocak'ta açıldı ve hafta sonuna denk gelen takvim nedeniyle 2 Şubat'ta kapandı. İspanya ve İtalya'da ise süreç 2 Ocak'ta başlayıp 2 Şubat'ta tamamlandı.
Hollanda'da transfer dönemi 2 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında gerçekleşirken, Portekiz'de süreç 3 Şubat'a kadar uzadı. Belçika'da 6 Ocak'ta başlayan transfer dönemi 2 Şubat'ta sona erdi. Avusturya'da ise transfer penceresi 6 Şubat'a kadar açık kaldı.