TOKİ'den yüzde 25 indirim fırsatı! Başvurular başladı | Kimler yararlanacak, başvuru şartları neler?
Milyonların gözünü TOKİ'ye çevirdiği yüzde 25 indirim fırsatı kampanyasında beklenen gün geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyasını başlattı. Peki, TOKİ'nin yüzde indirim fırsatından kimler yararlanabilecek, başvuru şartları neler? İşte detaylar A Haber'de...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.09.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 11:49