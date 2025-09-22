Viral Galeri Viral Liste TOKİ'den yüzde 25 indirim fırsatı! Başvurular başladı | Kimler yararlanacak, başvuru şartları neler?

TOKİ'den yüzde 25 indirim fırsatı! Başvurular başladı | Kimler yararlanacak, başvuru şartları neler?

Milyonların gözünü TOKİ'ye çevirdiği yüzde 25 indirim fırsatı kampanyasında beklenen gün geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyasını başlattı. Peki, TOKİ'nin yüzde indirim fırsatından kimler yararlanabilecek, başvuru şartları neler? İşte detaylar A Haber'de...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.09.2025 11:10 Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 11:49
TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor!

Milyonların gözünü TOKİ'ye çevirdiği yüzde 25 indirim kampanyasında beklenen gün geldi.

TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor!

TOKİ'NİN YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI BUGÜN BAŞLIYOR

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyasını başladı.

TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor!

TOKİ'den alınan bilgiye göre, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.

KİMLER FAYDALANACAK?

Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak olanlar da yararlanabilecek. Bu kişiler, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi faydalanabilecek.

TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor!

ŞARTLAR NELER?
İndirimden yararlanacak konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla o aya ait taksitlerini ödemiş olması, geriye dönük taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.

TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor!

Kampanya, TOKİ tarafından satışı 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilen ve geri ödeme taksitleri en geç bu tarihe kadar başlamış konut ve iş yerlerini kapsayacak. Ancak taksit sayısı 12 ay ve daha az kalanlar kampanyadan yararlanamayacak.

BANKALARDAN KONUT KREDİSİ
Kampanyadan faydalanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

SON DAKİKA