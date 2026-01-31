CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

TOKİ’de kura günü Samsun, Bartın ve Nevşehir’de! 10 bini aşkın hak sahipleri belli oluyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci 31 Ocak 2026 Cumartesi günü Samsun, Bartın ve Nevşehir etaplarıyla devam ediyor. Üç ilde toplam 10 bin 385 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirleniyor. Vatandaşlar çekilişi YouTube kanalından canlı takip edebiliyor.

TOKİ’de kura günü Samsun, Bartın ve Nevşehir’de! 10 bini aşkın hak sahipleri belli oluyor 1

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde yeni kura günü başladı. Samsun, Bartın ve Nevşehir projelerinin hak sahipleri bugün açıklanıyor.

Bartın'daki TOKİ kura çekimine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldı. Samsun etabındaki hak sahibi belirleme çekilişi ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı M. Levent Sungur'un katılımıyla yapılıyor. Kura süreci, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

TOKİ’de kura günü Samsun, Bartın ve Nevşehir’de! 10 bini aşkın hak sahipleri belli oluyor 2

AYNI GÜN ÜÇ İLDE KURA ÇEKİMİ YAPILIYOR

Bugünkü kura programı kapsamında üç ilde farklı salonlarda hak sahibi belirleme çekilişleri yapılıyor. Noter gözetiminde gerçekleştirilecek kuralar, belirlenen salonlarda eş zamanlı olarak yürütülüyor. 3 ilde yapılacak TOKİ kura çekimlerinin yer ve saat bilgileri şu şekilde:

TOKİ’de kura günü Samsun, Bartın ve Nevşehir’de! 10 bini aşkın hak sahipleri belli oluyor 3
İl Konut Sayısı Saat Yer
Bartın 1.620 konut 11.00 Bartın Üniversitesi İİBF Konferans Salonu
Nevşehir 2.368 konut 11.00 Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi
Samsun 6.397 konut 11.30 Şehit Ömer Halis Demir Kongre Merkezi
TOKİ’de kura günü Samsun, Bartın ve Nevşehir’de! 10 bini aşkın hak sahipleri belli oluyor 4

KURALAR CANLI YAYINLANIYOR

TOKİ'nin sosyal konut projelerine ilişkin kura çekimleri, şeffaflık ilkesi doğrultusunda TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayımlanıyor. Vatandaşlar, kendi illerine ait çekilişleri eş zamanlı olarak takip edebiliyor. İşte Bartın, Nevşehir ve Samsun kurası canlı takip ekranları...

BARTIN KURASI CANLI İZLE

NEVŞEHİR KURASI CANLI İZLE

SAMSUN KURASI CANLI İZLE

TOKİ’de kura günü Samsun, Bartın ve Nevşehir’de! 10 bini aşkın hak sahipleri belli oluyor 5

SONUÇLAR NASIL SORGULANACAK?

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri resmi kanallar üzerinden erişime açılacak. Başvuru sahipleri, hak sahipliği durumlarını T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecek.

📌TOKİ Resmi İnternet Sitesi: toki.gov.tr
📍e-Devlet Kapısı: turkiye.gov.tr

TOKİ’de kura günü Samsun, Bartın ve Nevşehir’de! 10 bini aşkın hak sahipleri belli oluyor 6

ANAHTAR TESLİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

TOKİ'nin yayımladığı takvime göre sosyal konut projelerinde kura süreci 12 Mart'a kadar sürecek. Hak sahipliği belirlenen konutlar için ilk anahtar teslimlerinin Mart 2027 döneminde başlaması planlanıyor.

Projeden yararlanan vatandaşların taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalanmasını izleyen ay itibarıyla devreye girecek. Ödeme tarihleri ve planı, imzalanan sözleşme esas alınarak oluşturulacak.

Mobil uygulamalarımızı indirin