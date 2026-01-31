TOKİ’de kura günü Samsun, Bartın ve Nevşehir’de! 10 bini aşkın hak sahipleri belli oluyor

TOKİ’de kura günü Samsun, Bartın ve Nevşehir’de! 10 bini aşkın hak sahipleri belli oluyor

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci 31 Ocak 2026 Cumartesi günü Samsun, Bartın ve Nevşehir etaplarıyla devam ediyor. Üç ilde toplam 10 bin 385 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirleniyor. Vatandaşlar çekilişi YouTube kanalından canlı takip edebiliyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde yeni kura günü başladı. Samsun, Bartın ve Nevşehir projelerinin hak sahipleri bugün açıklanıyor. Bartın'daki TOKİ kura çekimine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldı. Samsun etabındaki hak sahibi belirleme çekilişi ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı M. Levent Sungur'un katılımıyla yapılıyor. Kura süreci, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

AYNI GÜN ÜÇ İLDE KURA ÇEKİMİ YAPILIYOR Bugünkü kura programı kapsamında üç ilde farklı salonlarda hak sahibi belirleme çekilişleri yapılıyor. Noter gözetiminde gerçekleştirilecek kuralar, belirlenen salonlarda eş zamanlı olarak yürütülüyor. 3 ilde yapılacak TOKİ kura çekimlerinin yer ve saat bilgileri şu şekilde:

İl Konut Sayısı Saat Yer Bartın 1.620 konut 11.00 Bartın Üniversitesi İİBF Konferans Salonu Nevşehir 2.368 konut 11.00 Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Samsun 6.397 konut 11.30 Şehit Ömer Halis Demir Kongre Merkezi

KURALAR CANLI YAYINLANIYOR TOKİ'nin sosyal konut projelerine ilişkin kura çekimleri, şeffaflık ilkesi doğrultusunda TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayımlanıyor. Vatandaşlar, kendi illerine ait çekilişleri eş zamanlı olarak takip edebiliyor. İşte Bartın, Nevşehir ve Samsun kurası canlı takip ekranları... BARTIN KURASI CANLI İZLE NEVŞEHİR KURASI CANLI İZLE SAMSUN KURASI CANLI İZLE