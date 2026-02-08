TOKİ yeni kura takvimi belli oldu! Bakan Kurum açıkladı: Bu hafta 7 il listede

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde hayata geçirilen 500 bin sosyal konut hedefi kapsamında 9-15 Şubat tarihleri arasındaki kura takvimini açıkladı. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini belirten Kurum, şimdiye kadar 50 ilde kura çekimlerinin tamamlandığını bildirdi.

177 BİN KONUTUN HAK SAHİBİ BELİRLENDİ

Bakan Kurum, yürütülen çalışmalar kapsamında şu ana kadar 177 bin konut için hak sahiplerinin tespit edildiğini ifade etti. Deprem bölgesinde tamamlanan konut projelerine dikkat çeken Kurum, daha önce tamamlanan 455 bin konutun ardından yeni sosyal konut hamlesiyle vatandaşların ev sahibi yapılmaya devam edileceğini vurguladı.