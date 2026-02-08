TOKİ yeni kura takvimi belli oldu! Bakan Kurum açıkladı: Bu hafta 7 il listede
29 Aralık 2025'te başlayan 500 bin sosyal konut projesi kura sürecinde 8 Şubat 2026 itibarıyla 50 ilde 177 bin 126 konutun hak sahibi belirlenirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 9-15 Şubat haftasında 7 ilde daha 25 bin 985 konut için kura çekileceğini ve sürecin ardından 2027 Mart'tan itibaren teslimlerin başlayacağını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde hayata geçirilen 500 bin sosyal konut hedefi kapsamında 9-15 Şubat tarihleri arasındaki kura takvimini açıkladı. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini belirten Kurum, şimdiye kadar 50 ilde kura çekimlerinin tamamlandığını bildirdi.
177 BİN KONUTUN HAK SAHİBİ BELİRLENDİ
Bakan Kurum, yürütülen çalışmalar kapsamında şu ana kadar 177 bin konut için hak sahiplerinin tespit edildiğini ifade etti. Deprem bölgesinde tamamlanan konut projelerine dikkat çeken Kurum, daha önce tamamlanan 455 bin konutun ardından yeni sosyal konut hamlesiyle vatandaşların ev sahibi yapılmaya devam edileceğini vurguladı.
KURA ÇEKİMLERİ SONRASI TEMELLER ATILACAK
Kura sürecinin tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarının hızla başlayacağını belirten Kurum, 2027 yılının Mart ayından itibaren konut teslimlerinin kademeli olarak yapılmasının planlandığını açıkladı.
KURA SÜRECİNDE 6 HAFTA GERİDE KALDI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında kura süreci 29 Aralık 2025 tarihinde başladı. 7 Şubat 2026 tarihinde Kırıkkale'de 1.736, Yalova'da ise 1.805 konut için kura çekimi gerçekleştirildi.
50 İLDE KURA ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI
29 Aralık 2025 ile 8 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen kura çekimleriyle 50 ilde toplam 177 bin 126 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.