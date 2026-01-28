TOKİ Sinop kura heyecanı zirvede! e-Devlet hak sahipleri isim listesi sorgulama

Sinop'ta TOKİ tarafından hayata geçirilen konut projesinde kura süreci yakından takip ediliyor. Başvurularını tamamlayan binlerce vatandaş, hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişine odaklandı. 2026 yılı Sinop TOKİ kura sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı ve isim listelerine nasıl ulaşılacağı merak konusu oldu.

TOKİ SİNOP KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ tarafından düzenlenen kura çekimleri canlı yayınla vatandaşlara aktarılacak. Sinop TOKİ kura çekilişi, TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Canlı yayın, "TOKİ Resmi Hesabı – Canlı Yayınlar" başlığı altında erişime açık olacak.

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin sonuçlar iki farklı platform üzerinden sorgulanabilecek.

HAK KAZANANLAR ÖDEMELERE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kurada ismi çıkan hak sahipleri, ilgili banka aracılığıyla sözleşmelerini imzalayacak. Taksit ödemeleri ise sözleşmenin imzalandığı ayı takip eden ay itibarıyla başlayacak.

İLK ANAHTAR TESLİMLERİ İÇİN TARİH NETLEŞTİ

Bakanlığın planlamasına göre, 2026 yılı içerisinde kura süreçlerinin tamamlanması hedefleniyor. İlk anahtar teslimlerinin ise Mart 2027 itibarıyla yapılması öngörülüyor.

KURA ÇIKMAYANLARIN BAŞVURU ÜCRETLERİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Kurada ismi çıkmayan adayların yatırmış olduğu 5 bin TL başvuru bedeli, kura çekiminin ardından 5 iş günü içinde banka hesaplarına iade edilecek.