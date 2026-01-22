TOKİ kura sırası bugün Amasya’da: 2 bin 601 hak sahibi belli oluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin birlikte yürüttüğü 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ediyor. Bugün Amasya etabında hak sahipleri belli oluyor. Çekiliş, saat 13.00'te Amasya Saraydüzü Kışlası Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Sonuçlar TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden ilan edilecek.