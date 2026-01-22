TOKİ kura sırası bugün Amasya’da: 2 bin 601 hak sahibi belli oluyor
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Amasya kura çekilişi 22 Ocak 2026 Perşembe bugün saat 13.00'te yapılacak. Çekiliş, Amasya Saraydüzü Kışlası Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, kura çekilişini hem salonda hem de YouTube üzerinden canlı takip edebilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin birlikte yürüttüğü 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ediyor. Bugün Amasya etabında hak sahipleri belli oluyor. Çekiliş, saat 13.00'te Amasya Saraydüzü Kışlası Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Sonuçlar TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden ilan edilecek.
TOKİ KURA SIRASI AMASYA'DA
TOKİ'nin Amasya sosyal konut projesine ilişkin kura programı belli oldu. Çekiliş, 22 Ocak 2026 Perşembe (bugün) saat 13.00'te, Amasya Saraydüzü Kışlası Salonu'nda gerçekleştirilecek. Hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek.
KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN EKRANI
Amasya kura çekilişini izlemek isteyenler, TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayını takip edebiliyor. Çekiliş, noter gözetiminde yapılıyor ve süreç kamuoyuna açık şekilde yürütülüyor.
KONUT DAĞILIMI NASIL OLACAK?
TOKİ'nin Amasya etabında yapılacak kura çekimiyle toplam 2 bin 601 hak sahibi belirlenecek. Kura kapsamında konutlar il genelinde ilçelere göre dağıtılacak. En yüksek kontenjan Amasya Merkez için ayrıldı. İlçe bazlı konut sayıları ise şu şekilde açıklandı:
🔸AMASYA MERKEZ - 2100
🔹AMASYA GÖYNÜCEK - 126
🔸AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY - 100
🔹AMASYA HAMAMÖZÜ - 45
🔸AMASYA MERZİFON - 150
🔹AMASYA SULUOVA - 80
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Kura işlemi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahiplerine ait sonuç listeleri yayımlanacak. Adaylar, sonuçlara iki farklı platform üzerinden ulaşabilecek. e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulama yapılabilecek.