TOKİ kura çekiminde sıra Eskişehir ve Karaman’da! 7 bin 605 konut için isimler açıklanıyor

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura süreci yeni haftada Eskişehir ve Karaman'da devam edecek. 16 Şubat'ta Eskişehir'de 6 bin 55, Karaman'da ise 1550 konut için hak sahipliği kurası yapılacak. Çekilişler ilgili salonlarda ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın yürüttüğü sosyal konut programında, Eskişehir ve Karaman'da asil ve yedek hak sahipleri kura yöntemiyle belirleniyor. Eskişehir'de kura başladı. İsimler noter denetimi altında sistem üzerinden tek tek açıklanarak resmi kayıt altına alınıyor. Başvuru yapan vatandaşlar çekilişi salondan ya da çevrim içi yayın aracılığıyla takip edebiliyor.

ESKİŞEHİR'DE KURA HEYECANI BAŞLADI

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilen konutlar için Eskişehir'de 6 bin 55 konutun hak sahipliği kurası bugün başladı. Çekilişte isimler kura yöntemiyle belirlenerek sistem üzerinden ilan ediliyor. Noter denetiminde yürütülen süreçte sonuçlar resmi kayıt altına alınıyor.

CANLI TAKİP EKRANI

📍ESKİŞEHİR KONUT DAĞILIMI

İlçe Konut Sayısı
Merkez (Odunpazarı – Tepebaşı) 5.080
Alpu 60
Beylikova 50
Çifteler 80
Günyüzü 80
Han 35
İnönü 200
Mahmudiye 80
Mihalgazi 34
Mihalıççık 77
Sarıcakaya 79
KARAMAN'DA KONUT KURASI BUGÜN ÇEKİLECEK

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Karaman'da 1550 konut için hak sahipliği kura çekilişi bugün yapılacak. İsimler kura yöntemiyle belirlenecek ve sistem üzerinden ilan edilecek. Noter denetiminde yürütülecek süreçte sonuçlar resmi kayıt altına alınacak.

CANLI TAKİP EKRANI

📍KARAMAN'DA KONUT DAĞILIMI

İlçe Konut Sayısı
Karaman Merkez 1.000
Akçaşehir 30
Sudurağı 142
Ayrancı 94
Başyayla 20
Ermenek 100
Güneyyurt 47
Sarıveliler 47
SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

16 Şubat'taki kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından hak sahipliği listesi TOKİ ve e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Başvuru sahipleri sonuçları toki.gov.tr ve turkiye.gov.tr adreslerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.

ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

