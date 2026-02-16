TOKİ kura çekiminde sıra Eskişehir ve Karaman’da! 7 bin 605 konut için isimler açıklanıyor

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura süreci yeni haftada Eskişehir ve Karaman'da devam edecek. 16 Şubat'ta Eskişehir'de 6 bin 55, Karaman'da ise 1550 konut için hak sahipliği kurası yapılacak. Çekilişler ilgili salonlarda ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın yürüttüğü sosyal konut programında, Eskişehir ve Karaman'da asil ve yedek hak sahipleri kura yöntemiyle belirleniyor. Eskişehir'de kura başladı. İsimler noter denetimi altında sistem üzerinden tek tek açıklanarak resmi kayıt altına alınıyor. Başvuru yapan vatandaşlar çekilişi salondan ya da çevrim içi yayın aracılığıyla takip edebiliyor.

ESKİŞEHİR'DE KURA HEYECANI BAŞLADI Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilen konutlar için Eskişehir'de 6 bin 55 konutun hak sahipliği kurası bugün başladı. Çekilişte isimler kura yöntemiyle belirlenerek sistem üzerinden ilan ediliyor. Noter denetiminde yürütülen süreçte sonuçlar resmi kayıt altına alınıyor.

📍ESKİŞEHİR KONUT DAĞILIMI İlçe Konut Sayısı Merkez (Odunpazarı – Tepebaşı) 5.080 Alpu 60 Beylikova 50 Çifteler 80 Günyüzü 80 Han 35 İnönü 200 Mahmudiye 80 Mihalgazi 34 Mihalıççık 77 Sarıcakaya 79

KARAMAN'DA KONUT KURASI BUGÜN ÇEKİLECEK Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Karaman'da 1550 konut için hak sahipliği kura çekilişi bugün yapılacak. İsimler kura yöntemiyle belirlenecek ve sistem üzerinden ilan edilecek. Noter denetiminde yürütülecek süreçte sonuçlar resmi kayıt altına alınacak.