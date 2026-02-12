TOKİ kura çekimi bugün Bolu’da! 1.950 konut için isimler açıklanıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın sosyal konut programında Bolu etabında kura süreci başladı. Saat 11.00'de start verilen çekilişle 1.950 konutun asil ve yedek hak sahipleri noter gözetiminde belirleniyor. Başvuru yapan vatandaşlar süreci hem salondan hem de çevrim içi yayın üzerinden anlık olarak takip ediyor.