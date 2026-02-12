CANLI YAYIN
TOKİ kura çekimi bugün Bolu’da! 1.950 konut için isimler açıklanıyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bolu'da 1.950 konut için hak sahipliği kurası saat 11.00 itibarıyla başladı. Çekiliş Bolu Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda yapılıyor. Kura süreci TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlanıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın sosyal konut programında Bolu etabında kura süreci başladı. Saat 11.00'de start verilen çekilişle 1.950 konutun asil ve yedek hak sahipleri noter gözetiminde belirleniyor. Başvuru yapan vatandaşlar süreci hem salondan hem de çevrim içi yayın üzerinden anlık olarak takip ediyor.

BOLU'DA KURA SÜRECİ BAŞLADI

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilen konutlar için yapılan çekilişte isimler kura yöntemiyle tek tek açıklanıyor. Noter denetiminde yürütülen süreçte sonuçlar sistem üzerinden kayıt altına alınıyor.

BOLU KURASI CANLI İZLE

Hak sahipliği belirleme işlemi tamamlandığında asil ve yedek listeler kamuoyuyla paylaşılacak.

1.950 KONUTUN DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Bolu'da gerçekleştirilen kura kapsamında 1.950 konutun proje ve kategori bazlı dağılımı belli oldu. İlçelere sosyal konut dağılımı şu şekilde olacak:

İLÇE KONUT SAYISI
MERKEZ 1200
DÖRTDİVAN 125
GEREDE 250
KIBRISCIK 50
MENGEN 100
MUDURNU 100
YENİÇAĞA 125
SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura tamamlandıktan sonra hak sahipliği listesi TOKi ve e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Başvuru sahipleri sonuçları toki.gov.tr ve turkiye.gov.tr web siteleri üzerinde T.C. kimlik numaralarıyla kontrol edebilecek.

